Ancora una sconfitta per Verona

Sconfitta in trasferta per la Tezenis Verona, piegata sul campo di Napoli contro la Givova Scafati. Un primo tempo equilibrato mentre i secondi venti minuti vengono giocati con maggiore intensità dalla formazione di casa che allunga e in maniera decisa fino al 92 a 87 finale.

Per la Tezenis di coach Ramagli si tratta della terza sconfitta consecutiva dopo quelle di Sassari e interna contro la Virtus, in attesa del prossimo match in programma a Milano, contro l’Olimpia, domenica prossima.

Scafati-Verona, la gara

0-4 nel primo minuto per la Tezenis Verona, prima a segno con Holman e poi con Cappelletti. Scafati non trova la via del canestro, Smith schiaccia il 0-6. L’inizio di gara è comunque equilibrato e con Thompson protagonista, Scafati allunga sull’11-10. Verona reagisce, prima con Smith e poi con Johnson (11-14); Johnson trova la tripla e subisce un fallo antisportivo con la Tezenis che in un attimo allunga sul 13-22. Scafati si accende negli ultimi minuti e si riporta sotto nel finale con Candussi che chiude, nel finale, sul 19-24.

Imbrò apre il secondo quarto (19-27), Rossato risponde con il gioco da tre punti che vale il 24-27. Proprio Rossato continua ad essere protagonista e si costruisce, poco dopo, un gioco da quattro punti che vale il vantaggi per la formazione di casa (28-27). La tripla di Stone vale il primo allungo di Scafati (31-27), Smith risponde con 4 punti preziosi consecutivi (34-33) con la difesa di Verona che concede punti ai padroni di casa solamente dalla lunetta con Pinkins che segna il 35-33. Verona prova ad allungare nel finale, con Anderson che trova punti d’oro nel finale di quarto. Finale punto a punto, si chiude sul 42-42

L’inizio del terzo quarto è tutto di Scafati che allunga in maniera decisa (47-42) e solamente il tiro dalla lunga distanza di Casarin accorcia nel punteggio (47-45). Cappelletti pareggia, Anderson allunga per il 47-50. Il match mantiene lo stesso equilibrio fino a metà parziale (Anderson, 49-52) prima del break firmato David Logan che con la tripla porta Scafati sul 54-52. L’inerzia del match è dalla parte di Scafati che allunga, nel finale, fino al 62-57 con coach Ramagli costretto al time out. Verona spreca più possessi, Scafati trova il massimo vantaggio con Rossato (65-57) con il terzo quarto che si chiude, poco dopo, sul 66-57

La Tezenis tenta di rientrare nell’ultimo quarto. Riparte dal libero di Anderson e dai liberi di Johnson (72-65) prima del break di Logan che trova 5 punti consecutivi e firma il 77-65. Prova a riaccendersi Verona con la tripla di Cappelletti e il canestro di Smith (77-70); Logan guida il break di Scafati che allunga nel finale guida fino agli ultimi minuti in doppia cifra di vantaggio. Il tentativo estremo di Verona non trova profitto, si chiude sul 92-87 (scaligerabasket.it).

Scafati-Verona, il tabellino

Givova Scafati – Tezenis Verona (19-24, 23-18, 24-15, 26-30) 92-87

Givova Scafati: Thompson 12, Pinkins 13, Rossato 20, Logan 22, Stone 3, Lamb 4, Caiazza ne, De Laurentiis 8, Landi 7, Monaldi 3, Ikangi, Morvillo. All. Rossi.

Tezenis Verona: Cappelletti 11, Holman 6, Johnson 23, Anderson 19, Smith 14, Ferrari, Casarin 6, Imbrò 6, Candussi 2, Rosselli, Udom. All. Ramagli