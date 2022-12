La Tezenis sbanca il PalaBarbuto e vince contro Napoli

Vittoria esterna della Tezenis Verona nella 12^ giornata di campionato. I gialloblù di coach Ramagli hanno espugnato il PalaBarbuto di Napoli mettendo ko la Gevi con il punteggio di 74 a 80.

E’ la terza vittoria consecutiva in trasferta per i gialloblù, dopo quelle di Reggio Emilia e Treviso, capaci di conquistare due punti preziosissimi per la classifica, agganciando proprio Napoli a quota 8 punti.

Una gara che la Tezenis prima prende in mano con grande forza, arrivando sul +10 nel corso del secondo quarto. Poi il recupero di Napoli e il tentativo di fuga dei partenopei che a loro volta arrivano sul +9 nell’ultimo parziale. E’ qui che la Tezenis costruisce la propria vittoria con una grande prova in difesa e ritrovando percentuali positive in attacco, guidato da Bortolani e Smith.

I primi due punti della gara sono firmati da Robert Johnson, subito pareggiati da quelli di Sanders (2-2). Johnson trova in rapida successione anche il secondo canestro, poi sono le difese che passano a comandare e il punteggio rimane cristallizzato fino al 4° minuto. La Tezenis mette 5 punti consecutivi, una tripla di Anderson e due liberi di Cappelletti, passando a condurre sul 4 a 7. Verona aumenta il proprio vantaggio, è la tripla di Xavier Johnson a regalare il +6 ai gialloblù (11-17) ma negli ultimi due minuti è la Gevi che rientra, affidandosi ad Howard che con 5 punti consecutivi riporta tutto in parità (17-17). La Gevi passa avanti con il gioco da tre punti di Uglietti (20-19) ma l’ultimo canestro del quarto porta la firma di Holman (20-21).

In un minuto la Tezenis vola sul +6. Prima Johnson, puoi la tripla di Cappelletti in transizione dopo l’ottima difesa a fermare l’attacco dei padroni di casa (20-26). La spettacolare schiacciata di Udom conferma il vantaggio dei gialloblù (22-28); Smith strappa il rimbalzo dopo l’errore di Robert Johnson e in contro piede Xavier Johnson deposita il +8 (22-30); poco dopo arriva il +10, firmato da Cappelletti. Con Anderson la Tezenis si conferma sul 26-35 ma è proprio qui che arriva il break della formazione di casa che con un 8 a 0 si riporta sotto, arrivando a -1 (34-35). L’ultimo canestro lo trova Smith che chiude il primo tempo sul 36-39.

Williams e Michineau guidano la Gevi al pronto sorpasso all’inizio del secondo tempo in meno di un minuto. La Tezenis risponde con la 4^ tripla di Anderson e dalla lunga distanza i gialloblù costruiscono il nuovo strappo con Sanders che mette il 40-45. Verona rimane avanti due minuti, con Davis, Johnson e Williams che firmano il nuovo break di Napoli (48-45). L’errore di Cappelletti dalla lunga distanza regala un nuovo possesso alla Gevi che con Davis concretizza per il +5 (50-45). Verona riparte dai 3 punti di Casarin, che però sbaglia due liberi, e dalla palla rubata di Cappelletti che in contropiede riporta la Tezenis a -3 (55-52). Il parziale si chiude 57-52.

Bortolani e Casarin protagonisti ad inizio dell’ultimo quarto con due canestri preziosi per rimettere tutto in parità (57-57). Verona, però, abbassa le percentuali al tiro mentre Napoli corre e si porta sul +9 (67-58); la Tezenis perde Holman per raggiunto limite di falli. Coach Ramagli chiama time out e al rientro in campo arrivano la tripla di Anderson e il canestro di Johnson (67-63). La difesa gialloblù ferma ancora l’attacco della Gevi per due volte consecutive e Bortolani mette 5 punti che valgono il sorpasso dei gialloblù (67-68). Napoli chiude il break di 10 a 0 con i liberi di Johnson (69-68) ma è grazie ai canestri di Smith che Verona passa avanti (70-72). Preziosissima la palla rubata di Sanders che dà un nuovo possesso alla Tezenis, concretizzato da Johnson (70-74 a 90 secondi dal termine). A Robert Johnson risponde Bortolani (72-76), Sanders mette due liberi d’oro. Finisce 74-80 (scaligerabasket.it).

Gevi Napoli – Tezenis Verona 74-80 (20-21, 16-18, 21-13, 17-28)

Gevi Napoli: Zerini 6, Howard 9, Johnson 19, Michineau 10, Dellosto, Sinagra ne, Uglietti 10, Williams 10, Stewart 2, Zanotti, Grassi ne, Davis 8. All. Buscaglia

Tezenis Verona: Cappelletti 10, Holman 2, Ferrari ne, Casarin 6, Johnson 13, Bortolani 11, Candussi ne, Rosselli ne, Anderson 17, Udom 2, Sanders 7, Smith 31. All. Ramagli