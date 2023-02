La notte è buia a Brindisi: tonfo della Scaligera conto la Happy Casa

Quarta sconfitta consecutiva per la Tezenis Verona. Nella 19^ giornata di campionato i gialloblù sono stati sconfitti con il punteggio di 102 a 68 sul campo di Brindisi.

Una gara che i padroni di casa hanno condotto dall’inizio con la Tezenis che ha provato a riaccendere la sfida nel finale del terzo quarto, arrivando fino al -5 con un break di 9 a 0. Poi l’allungo decisivo dell’Happy Casa che nell’ultimo periodo chiude con ampio margine a proprio favore.

Ora la lunga sosta per la Final Eight di Coppa Italia e per lasciare spazio alla Nazionale. Si tornerà in campo il prossimo 5 marzo con la Tezenis che ospiterà la Unahotels Reggio Emilia.

Dopo il canestro in apertura di Burnell, Verona risponde subito con Sanders e Johnson (3-4). L’errore di Perkins apre la strada ancora ai gialloblù che con Cappelletti allungano sul 3-6. Lamb e Reed, in un lampo, confezionano il vantaggio dei padroni di casa (11-8). Verona perde lucidità in attacco e concede a rimbalzo; Lamb, ancora una volta, ne approfitta a Brindisi prova a scappare (14-8). Davis fa il suo esordio in gialloblù, trovando subito anche i primi punti, e poco dopo arriva l’esordio anche di Pini. L’Happy Casa mantiene il vantaggio, Verona prova a rispondere con Bortolani che trova la prima tripla del match ma i padroni di casa chiudono il parziale con 6 punti di vantaggio (25-19).

Primo minuto e mezzo del secondo quarto senza punti per le due squadre. La Tezenis spreca anche due liberi con Johnson e successivamente Brindisi punisce i gialloblù con Bowman (27-19). Cappelletti, dopo 3 minuti di gioco, mette i primi punti del quarto della Tezenis (27-21) ma l’Happy casa prova a scappare e con Riismaa trova il +9 (32-23) a metà quarto. Mezzanotte mette la tripla del +10 (36-26); Verona si affida ad Anderson prima e Cappelletti poi (43-34), sfruttando successivamente l’infrazione di passi di Reed che consegna a Anderson un nuovo possesso trasformato in una tripla (44-37). Mascolo trova punti a ripetizione dà nuovo ritmo all’Happy Casa (48-37) e nel finale i due liberi di Davis chiudono il primo tempo (48-40).

Palla rubata e combinazione Cappelletti-Smith in attacco: si apre così il secondo tempo per la Tezenis Verona (48-42). Nell’altra metà campo l’azione da quattro punti di Burnell frena l’entusiasmo dei gialloblù (52-42). L’equilibrio rimane invariato fino a metà parziale, quando è l’Happy Casa che prova ad allungare nuovamente arrivando sul +14 con Reed. Verona risponde, prima con Smith e poi con Davis, in mezzo l’errore dalla media di Lamb (64-54). I gialloblù non si fermano e riaprono il match tornando a -5 con la tripla di Davis (64-59) (break di 9 a 0). La fiammata gialloblù finisce qui perchè negli ultimi minuti Verona perde la via del canestro mentre Brindisi allunga ancora e chiude 70-59.

Verona accusa il colpo, Brindisi accelera in maniera netta con il punteggio che, dopo due minuti e mezzo, recita 84-59. Nel finale i padroni di casa superano la soglia del 100 punti, chiudendo sul 102 a 68 (scaligerabasket.it).

Happy Casa Brindisi – Tezenis Verona 102-68

Happy Casa Brindisi: Burnell 14, Reed 17, Bowman 10, Harrison 9, Vitucci, Mascolo 7, Bocevski, Mezzanotte 3, Riismaa 11, Bayehe 9, Perkins 12, Lamb 10. All. Vitucci

Tezenis Verona: Cappelletti 12, Ferrari, Casarin, Johnson 6, Bortolani 3, Rosselli ne, Anderson 13, Udom 3, Sanders 4, Smith 11, Pini 2, Davis 14. All. Ramagli