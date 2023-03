La Tezenis ci prova, ma vince Tortona

Bertram Tortona – Tezenis Verona si chiude con la vittoria dei padroni di casa con il punteggio di 73-69. Una gara che i gialloblù di coach Ramagli hanno il merito di aver riaperto nell’ultimo quarto con una frazione strepitosa, fatta di cuore ed energia; un lungo recupero dal -15 fino al pareggio a 3 minuti dalla fine che ha aperto le porte ad un finale emozionante conquistato dalla formazione di casa, oggi senza Macura e Daum.

Il match

E’ la tripla di Severini ad aprire il match dopo oltre un minuto di gioco. Sanders rimedia dalla lunga distanza il canestro del 3-3, poi firma il sorpasso appoggiando dalla media e colpendo ancora dalla lunga distanza (3-8). Tortona si affida a Severini, autore dei primi 10 punti dei padroni di casa, con Verona mantiene il vantaggio fino a 3 minuti dalla chiusura del primo quarto. I 4 punti consecutivi di Christon valgono il pareggio sul 14-14; la Tezenis ha un lampo con il gioco da tre punti di Smith ma negli ultimi secondi la Bertram allunga con la tripla di Filloy (22-17). Verona smarrisce la via del canestro, Tortona trova l’allungo e chiude sul 24-17.

Secondo quarto che si apre all’insegna dell’equilibrio. Casarin trova i suoi primi punti, mantenendo lo svantaggio a 4 punti (28-24). Tavernelli e Davis sono protagonisti dalla lunga distanza; a metà quarto le due triple consecutive di Filloy segnano il primo break sostanzioso che vale per i padroni di casa la doppia cifra di vantaggio (39-29). Verona approfitta dei due errori consecutivi in attacco della Bertram (39-33), scivolando poi ancora una volta a -12. Tortona trova punti con Candi, Christon e Harper, prima della chiusura arriva solo il canestro di Bortolani. Si chiude sul 45-35.

Inizio di secondo tempo ad alta intensità. Verona cerca subito di riavvicinarsi; trova canestri con Anderson e Davis, salvo poi non concretizzare tre possessi consecutivi (48-39). Davis trova ancora il canestro dall’angolo, Bortolani va al ferro e appoggia il 51-43. Il punteggio rimane bloccato per qualche minuti quando a comandare sono le difese; Radosevic si costruisce il nuovo break per Tortona che con Filloy trova il massimo vantaggio sul 61-45. Si chiude, poco dopo, sul 63-48.

Verona cerca e trova la reazione ad inizio dell’ultimo quarto. In meno di due minuti rientra a -9. I gialloblù mettono in campo grande intensità difensiva. Tre palle rubate consecutive si trasformano in punti a ripetizione con la Tezenis che torna in due minuti e mezzo di gioco a -5 sul 63-58. E’ il canestro di Bortolani a registrare il nuovo punteggio con coach Ramondino costretto al time out. Si torna in campo ma Verona trova ancora difesa e punti, con Bortolani che porta i gialloblù sul -3 allungando il parziale sullo 0-12.

Tortona mette un libero con Cain mentre la Tezenis sbaglia tre tiri dalla lunga distanza ma quando Davis buca la retina, vale il -1 (66-65). Harper da una parte, da due punti e Anderson dalla lunga distanza, vale il 68-68. Finale incandescente, Cain regala il +2 ai padroni di casa poi gli errori al tiro accompagnano le due squadre fino a 7 secondi dal termine. Christon va in lunetta e mette un libero, così come Bortolani a 4 secondi dal termine. Il fallo di Anderson su Christon regala un nuovo giro in lunetta a Tortona che mette gli ultimi liberi decisivi. L’ultimo tiro di Bortolani si spegne sul ferro, finisce 73-69 (scaligerabasket.it).

Bertram Tortona – Tezenis Verona 73-69

Bertram Tortona: Christon 20, Mortellaro ne, Candi 6, Tavernelli 3, Filloy 12, Severini 13, Harper 3, Cain 9, Radosevic 7, Filoni. All. Ramondino

Tezenis Verona: Cappelletti 6, Smith 3, Ferrari ne, Casarin 4, Johnson 3, Bortolani 4, Davis 7, Rosselli ne, Pini ne, Anderson 2, Udom, Sanders 10. All. Ramagli