Basket Serie A2, tegola per la Alpobasket: grave infortunio per Alessandra Franco

Brutta tegola sulla MEP Pellegrini Alpobasket 99 che perde, probabilmente per tutta la stagione, la giovane guardia, classe 2005 Alessandra Franco. La numero 22 del roster biancoblu si è infortunata in allenamento la settimana scorsa e, purtroppo, quello che si temeva è stato confermato. La diagnosi è rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Per lei, comunica in una nota di stampa il club di Villafranca di Verona è necessario un intervento chirurgico; l'operazione è fissata per il prossimo 2 novembre. "Un vero peccato - conclude la nota della Alpobasket - perché Alessandra in precampionato e nella prima giornata aveva dimostrato di tenere il campo e questa sarebbe stata la sua prima vera stagione in A2 da protagonista".