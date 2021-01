Ascoli - Chievo Verona, probabili formazioni | Aglietti: «Trasferta particolare, voglio 3 punti»

«Ascoli per me non è una trasferta come le altre», così il tecnico clivense Alfredo Aglietti alla vigilia del suo ritorno da ex: «Affiorano tanti ricordi, so che giocare ad Ascoli è molto difficile»

Siamo alla vigilia di Ascoli – ChievoVerona per la 19esima giornata di Serie BKT nella quale i clivensi affronterano la formazione fanalino di coda del campionato cadetto. Il fischio d’inizio si terrà infatti domani, sabato 23 gennaio, alle ore 14 allo stadio "Cino e Lillo Del Duca". Una gara molto particolare per il tecnico clivense come ha ricordato lo stesso Alfredo Aglietti: «Ascoli per me non è una trasferta come le altre. Quando ritorni in un luogo dove sei stato ti affiorano tanti ricordi, in questo caso principalmente belli. Qualcuno per la verità anche meno bello, perché quella fu una stagione tormentata dal terremoto e da tante nevicate, oltre a qualche difficoltà generale. Anche per questo motivo, so che giocare ad Ascoli è molto difficile, e per noi domani sarà importantissimo approcciare bene la partita, e non sottovalutare in alcuna maniera l’Ascoli. Nel mercato si sono rinforzati tantissimo e sarà una partita molto dura».

Aglietti ha poi aggiunto che «noi dovremo pensare a giocare la nostra partita, facendo bene le cose che abbiamo preparato, rispettando l’Ascoli in tutto e per tutto ma sapendo anche che a livello di preparazione alla partita è una gara particolare, perché ci troveremo davanti una squadra sostanzialmente nuova». In merito alla possibile formazione da mettere in campo Aglietti ha spiegato: «È normale ipotizzare qualche cambio nell’undici di partenza rispetto all’ultima gara, questa sarà la terza partita di fila, può essere il momento giusto per far rifiatare qualcuno che ha sempre giocato. Detto ciò, manderò in campo la migliore formazione possibile, perché portare a casa tre punti domani per noi sarebbe molto importante per due motivi: continuare a dar seguito al bel momento che stiamo vivendo, e prepararci nel migliore dei modi alla successiva partita di mercoledì».

Anche il tecnico dell'Ascoli Sottil ha rilasciato alcune diichiarazioni alla stampa alla vigilia del match: «Domani sarà un’altra bella partita, il Chievo è una squadra di tutto rispetto che non scopro certo io, ha grandissima qualità ed esperienza all’interno della rosa. Noi rispettiamo tutti, - ha poi aggiunto Sottil - a maggior ragione se hai di fronte un avversario come il Chievo, ma dobbiamo anche continuare a migliorare le nostre prestazioni, crescere e soprattutto pensare a noi stessi. Dobbiamo pensare a fare una grande partita, come l’abbiamo preparata, ad essere convinti e "cattivi" agonisticamente, ma anche giocare di qualità, perché questa squadra ha tutti i mezzi per giocare bene a calcio e lo ha dimostrato».

Le probabili formazioni

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Gerbo, Buchel, Saric; Eramo; Chiricò, Bajic.

Allenatore: Sottil

CHIEVO VERONA (4-3-3): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Viviani, Obi, Garritano; Ciciretti, Margiotta, Giaccherini.

Allenatore: Alfredo Aglietti