A Bardolino, Trofeo Autosilver vinto da Marco Speronello al suo successo numero 106

A Bardolino concluso l'Open Autosilver con 162 giocatori diretto da Renzo Emanuelli e coordinato da Nicola Spaviero.

Finali concluse in due giorni diversi. Mercoledì si sono svolte quelle femminili e quella del terza categoria maschile. Poi il maltempo non ha consentito l’intera gara maschile, sospesa appena dopo un quarto d’ora del suo inizio. Quindi nel tardo pomeriggio di giovedi il folto pubblico si è assiepato nel campo di gara dove Marco Speronello ed Alessandro Ragazzi hanno dato spettacolo.

Oltre due ore di gran bel gioco, concluso con il punteggio di 7/6-1/6-7/5 e 106esimo successo per il trevigiano con tessera del Bassano. La sfida tra Marco Speronello e Alessandro Ragazzi si è conclusa al terzo set. Speronello, in questa competizione, si è presentato fisicamente al meglio e si è tolto due sassolini dalle scarpe. Il primo in semifinale contro Federico Salomone che l’aveva sconfitto nelle semifinali del Bnl sempre nel Veronese. Poi con Ragazzi che l’aveva regolato sempre al tie-break del terzo all’Open Duca di Dolle, presso il club dove si allenano con Paolo Benincà. Terzi posti per Federico Salomone con tessera sassarese e per il vicentino Marco Carretta.

Il tabellone di terza categoria è stato appannaggio di Fabio Ferrari del Caselle che l’ha spuntata in due set sul giocatore di casa Filippo Silvano.

Nel femminile finale tutta altoatesina tra Elisa Visentin e Noemi Maines. Contrariamente da quanto si potesse vedere dall’esterno la vittoria ha arriso alla ben più piccola e minuta Visentin che con la sua esperienza è riuscita a rintuzzare la ben più possente Maines. Due set combattuti conclusi per 6/3-6/4 dalla tennista del Rungg di Bolzano sull’under 18 dell’Ata Battisti di Trento. Terze, Chiara Aprili del Real di Castel D’Azzano e per la beneventana Andrea Agostina Farulla di Palma.

TORNEI IN CORSO

Fino al 23 luglio a Dossobuono torneo giovanile young boys Panathlon per giocatori dai 10 ai 16 anni. Kermesse diretta da Arianna Tonoli e la supervisione di Davide Aurenghi con 65 giovani racchette.

Fino al 24 Luglio a Bussolengo torneo di terza categoria maschile e femminile. Competizione diretta da Nicola Oliboni coordinato da Mauro Ceriello, con 199 tennisti.

Fino al 23 Luglio a Bovolone torneo giovanile memorial Bordogna per giovani dai 10 ai 16 anni. Dirige Adriano Bissoli e supervisione di Enrico Dal Monte con 64 young players.

Fino al 30 Luglio a San Floriano di San Pietro in Cariano torneo di terza categoria maschile e femminile trofeo Valteco. Dirige Alice Russo con la supervisione di Roberto Cossa con 98 giocatori a confronto.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A Nogara dal 28 al 30 luglio, long rodeo maschile con iscrizioni entro le 12 del 26 luglio. A Castelnuovo del Garda dal 31 luglio al 14 agosto, 33esimo Open maschile e femminile diretto da Andrea Cardinali, montepremi di 3.400 euro. Iscrizioni entro le 12 del 29 luglio. All’Olimpica di Dossobuono dal 4 al 21 agosto, open maschile e femminile memorial Brunelli e Bacciga. Iscrizioni entro le 12 del 2 agosto. A Sommacampagna l’antica fiera dal 12 al 27 agosto, torneo Open maschile Chef’s House Caffè e Open femminile Trofeo Promotion Factory. Roberto Bergamo e Mauro Ceriello, accetteranno le iscrizioni pervenute fino alle 12 del 10 agosto.