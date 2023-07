Sfide ad alta intensità per l'ingresso al tabellone principale dell'Atp Challenger di Verona

Dopo la partita inaugurale in cui il pubblico del Circolo Tennis Scaligero ha potuto ammirare la classe di un Fabio Fognini ancora non al 100%, quella di ieri, 23 luglio, è stata una giornata dedicata alle qualificazioni al torneo internazionale Atp Challenger Tour 100 di Verona.

Ieri mattina, sui campi di terra rossa di Viale Colombo, Marco Speronello ha perso con il connazionale Samuel Vincent Ruggeri per 6-3, 5-7 e 6-3. E dopo quasi tre ore di gioco, anche Max Houkes si è aggiudicato l’ingresso al tabellone principale del torneo, battendo per 6-4, 6-7, e 6-2 l'italiano Simone Roncalli. Giovanni Oradini si è imposto per 7-6 e 6-1 su Lorenzo Rottoli e Gabriele Pennaforti ha vinto su Francesco Forti per 6-7, 6-4 e 7-6. Il francese Valentin Royer ha avuto la meglio su Marcello Serafini. Ed è stata molto intensa e molto sportiva la sfida tra l'argentino Gian Matias Di Natale e il tedesco Peter Gojowczyk. I due hanno concluso il match con una bella stretta di mano, ma ad esultare è stato il tedesco che ha passato il turno vincendo per 2-6 e 6-7. Successo anche per Giorgio Tabacco su Daniel Dutra Da Silva per 7-5 e 6-3, un match equilibrato che l'italiano ha risolto grazie ad una maggior regolarità. E si è imposto anche il francese Mathias Bourgue sul bulgaro Simon Anthony Ivanov per 6-3 e 6-3.

Infine, nel tardo pomeriggio, tre sfide hanno concluso la calda domenica. L’austriaco Lukas Neumayer ha sfidato il veronese Samuele Seghetti. Il giovane talento scaligero ha giocato con tenacia e determinazione, ma ha dovuto cedere il passo per 6-2 e 6-0. Nell’incontro fra specialisti della terra rossa, Federico Iannaccone e Stefano Napolitano, il pubblico non si è certo annoiato. È stata una battaglia da fondo campo che ha visto prevalere Napolitano per 3-6, 6-1 e 6-2. E a chiudere il calendario della giornata è stato l'italiano Alexander Weis contro l’argentino Gonzalo Villanueva. Una partita combattutissima, che è durata tre ore e cinque minuti. Alla fine l'ha spuntata Villanueva, con il punteggio di 7-6, 3-6 e 6-4.