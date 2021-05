La Tezenis perde a Roma ma resta settima e ai playoff affronterà Milano

I gialloblù hanno interrotto a 13 la sua striscia di vittorie consecutive. In casa dell'Atlante Eurobasket, Verona ha concluso il girone della seconda fase del campionato perdendo per 81-78

Sconfitta indolore per la Tezenis Verona che ieri, 16 maggio, ha interrotto a 13 la sua striscia di vittorie consecutive. In casa dell'Atlante Eurobasket Roma, i gialloblù hanno concluso il girone preliminare dei playoff perdendo per 81-78. Un risultato che non ha modificato il piazzamento della Scaligera Basket nella griglia dei playoff: Verona è settima e ai quarti di finale affronterà l'Urania Milano, con il favore del campo. Quindi Gara 1 e Gara 2 si giocheranno all'Agsm Forum a partire dal prossimo fine settimana.

Il match tra Roma e Verona è stato segnato dall'equilibrio per tutto il primo quarto. Nessuna delle due squadre è riuscita ad ottenere un vantaggio superiore ai tre punti, anche a causa di alcuni errori soprattutto nel quintetto capitolino. E così il parziale si è concluso sul 20-18.

Nel secondo quarto, l'equilibrio è stato interrotto per qualche minuto dalle fiammate gialloblù. Verona si è portata prima sul +5 (20-25) e dopo essere stata raggiunto ha concretizzato un nuovo strappo sul 25-29. Negli ultimi minuti, però, Tezenis e Atlante sono tornate a lottare punto o punto, fermati dalla sirena sul 39-38.

Nel terzo quarto, Verona ha provato ad affondare la flotta dell'Eurobasket, ma ha perso Greene per una contusione alla coscia destra. Verona ha toccato il massimo vantaggio sul +8 (53-61), pensando di gestirlo negli ultimi dieci minuti dell'incontro, cominciati sul punteggio di 57-61.

A metà dell'ultimo quarto, la Tezenis ha toccato il suo apice sul 59-69, ma Roma non si è arresa e a meno di due minuti dalla fine è tornata sotto di un punto (72-73). I tiri liberi successivi, da una parte e dall'altra hanno ristabilito la parità sul 74-74. Infine, una palla persa da Verona ha dato il là ad un break di tre punti dell'Eurobasket (77-74). E i pochi errori finali ai tiri liberi sono stati decisivi per la vittoria finale dell'Atlate.

ATLANTE EUROBASKET ROMA - TEZENIS VERONA 81-78

Atlante Eurobasket Roma: Viglianisi 16, Gallinat 16, Bucarelli 12, Olasewere 11, Cicchett 10, Magro 6, Romeo 5, Staffieri 3, Cepic 1, Fanti 1.

Tezenis Verona: Candussi 17, Jones 17, Caroti 13, Rosselli 10, Severini 9, Pini 5, Guglielmi 3, Colussa 2, Greene IV 1, Janelidze 1, Tomassini, Beghini ne.