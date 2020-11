DIRETTA: Atalanta - Hellas Verona 0-0 | Gialloblu al cospetto della Dea

ATALANTA - HELLAS VERONA 0-0

PRIMO TEMPO - Subito molto aggessive le due formazioni. Grande equilibrio nei primi minuti, tra due squadre che si assomigliano e che cercano di non darsi tregua. Tanta intensità ma nessun tiro in porta nei primi 15 minuti. Al 18' il pressing del Papu da i suoi frutti e serve Zapata, che scarica su Ilicic in area, ma il suo sinistro termina alto. Freuler al 21' s'inserisce su un rimpallo e prova il collo esterno destro che termina a lato. Il Verona è molto attento in copertura, ma non riesce ad insidiare la porta di Gollini. A tratti asfissiante la pressione dei gialloblu, che non riescono però a sfondare sulle fasce, mentre gli orobici cercano di appoggiarsi spesso a Zapata, ben marcato da Lovato. Lovato che al 32' è costretto a lasciare il campo per il riacutizzarsi di un problema muscolare: al suo posto Danzi. Al 34' Gomez sfugge alla marcatura e da posizione defilata calcia di potenza, ma Silvestri è attento. Gli orobici cercano di sfruttare i pochi spazi disponibili con delle imbucate. Silvestri al 41' anticipa Zapata in uscita. Meglio l'Atalanta in questo finale di frazione. Fuori il colpo di testa di Mojica al 45'.

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Ilicic, Zapata, Gomez.

A DISPOSIZIONE: Rossi, Sportiello, Sutalo, Lammers, Muriel, Romero, Piccini, Depaoli, Pessina, Ruggeri, Panada, Diallo. ALLENATORE: Gianpiero Gasperini.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato (dal 32' Danzi), Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Baràk, Zaccagni; Di Carmine.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Veloso, Salcedo, Favilli, Udogie, Terracciano, Amione, Ilie, Colley, Bertini. ALLENATORE: Ivan Jurić.

ARBITRO: Davide Massa di Imperia.

AMMONITI: Gasperini, Ceccherini, Dawidowicz