Associazione Tennis Verona affronterà il campionato di B2 maschile con il Team Benetti

Tutto pronto nel club di Viale Colonnello Galliano, presieduto da Alfonso Sonato, che nel pomeriggio di mercoledì scorso, 10 maggio, ha presentato ufficialmente il Team Benetti. La squadra dell'Associazione Tennis Verona affronterà il prossimo campionato di B2 e nasce da un progetto triennale, con ambizioni analoghe a quelle della At Verona Falconeri che compete in A1 femminile e che è riuscita a scalare le classifiche in pochi anni.

Alla presentazione erano presenti il delegato provinciale della Federazione Italiana Tennis e Padel Roberto Bagliardini, Diego Benetti, Filippo Aldegheri, Cinzia Moretti ed il capitano del Team Benetti Santiago Nestor Messora.

La squadra è formata da Nicolò Pozzani, Alexandru Jecan Mircea, Sidney Gabriel Roveri, Nik Razborsek, Tommaso Leoni, Edoardo Sambù e Luca Morbioli.

Il Team Benetti è stato inserito nel girone 3 del campionato di B2 e affronterà: Borgotrebbia (Pc), Palladio ‘98, Sandrigo (Vi), Bologna, Fermignano (Pu) e Castellazzo (Pr). Delle 56 squadre suddivise in 8 gironi, le prime della regular season vanno direttamente in B1, le seconde accedono ai playoff, le terze classificate sono salve, le quarte e le quinte giocano i playout, mentre le seste e le settime retrocedono.

L’altra squadra veronese che inizierà la regular season 2023 è quella femminile dello Scaligero di Via Cristoforo Colombo anch’essa nel campionato di B2. La squadra è composta da Camilla Zanolini, Luna Di Noto Fernandez, Martina Muzzolon, Sveva Zerpelloni, Carlotta Bonomini e Anna Campedelli.