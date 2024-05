«Chievo is back», Sergio Pellissier si aggiudica l'asta per il marchio del Chievo Verona

«Chievo is back», il Chievo è tornato. Così recita la scritta che campeggia sull'homepage del sito web ufficiale della Clivense F.C., perché il calcio è questione di piedi, muscoli, testa e, a volte, anche nomi. Il nome in questo caso è quello di una squadra, ma è pure quello del suo storico capitano, quel Sergio Pellissier dalla tante vite che oggi, nelle vesti di presidente, si dice pronto a fare le cose in grande. E potrà farlo per la squadra alla quale ha dedicato tutta la sua passione sportiva: il Chievo Verona.

Alle ore 15 di oggi, venerdì 10 maggio, le buste pervenute per aggiudicarsi all'asta il marchio "Chievo Verona", dopo il pregresso fallimento, erano soltanto due. C'era quella dell'attuale presidente del Vigasio Cristian Zaffani e c'era quella di Sergio Pellissier. Ad aggiudicarsi la sfida è stata l'offerta di quest'ultimo, per una cifra pari a 330 mila euro. Tanti i tifosi presenti che all'apertura delle buste hanno festeggiato la vittoria dell'ex capitano clivense, un po' come se si fosse trattato di un suo gol.