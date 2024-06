Bottagisio passa all'Hellas Verona. «Garantirà attività del settore giovanile»

Con poco più di tre milioni di euro, l'Hellas Verona ha acquisito questa mattina, 14 giugno, la proprietà del centro sportivo Bottagisio di Via Perloso. «L'impianto sportivo sarà oggetto di rinnovamento per garantire al meglio l'attività quotidiana del settore giovanile gialloblù», ha fatto sapere il club scaligero che quindi adatterà il Bottagisio alle proprie esigenze.

Il passaggio chiude definitivamente un'altra pagina del fallito Chievo Verona. Era infatti la società clivense a gestire il centro sportivo situato tra l'Adige e il Canale Camuzzoni a Verona. Il mese scorso, la Clivense di Sergio Pellissier si era aggiudicato all'asta i marchi e il nome del Chievo Verona. Nome che rivivrà dal prossimo campionato di Serie D.

Rimaneva però da assegnare all'asta un'altra eredità del Chievo Verona di Luca Campedelli, il centro sportivo Bottagisio. Per quell'impianto si è tenuta un'asta questa mattina, a cui in un primo momento sembrava volesse partecipare anche il nuovo Chievo di Pellissier. Il club, però, si è tirato indietro, lasciando solo due società a contendersi il Bottagisio: l'Hellas ed il Vigasio. La base d'asta sfiorava i 2,3 milioni di euro e l'Hellas se l'è aggiudicato offrendo circa un milione di euro in più.

E con l'Hellas si è congratulato il deputato veronese di Fratelli d'Italia Marco Padovani: «Questo impegno dimostra la volontà del club di continuare a investire nel futuro del calcio veronese, mantenendo viva la tradizione sportiva della nostra città. Investire per i giovani è fondamentale per garantire un futuro prospero al nostro "sistema sport”. Questo passo non solo aiuterà a conservare una struttura sportiva storica, ma rafforza anche il tessuto sociale e sportivo della città. L'Hellas Verona ha compiuto un gesto di grande responsabilità e visione strategica. È fondamentale che queste strutture rimangano accessibili e funzionanti per le future generazioni di atleti. L'acquisizione del Bottagisio è un segno tangibile del legame profondo tra il calcio e la città di Verona, una dimostrazione di come lo sport possa continuare a unire e ispirare la nostra comunità».