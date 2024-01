Associazione Tennis Verona prima in Veneto nelle classifiche Fitp

Ancora un successo per l'Associazione Tennis Verona. Il sodalizio di Viale Colonnello Galliano presieduto da Alfonso Sonato è primo tra club veneti e 15esimo a livello nazionale nelle classifiche diffuse a chiusura della stagione 2023 dalla federazione italiana tennis e padel (Fitp). Queste classifiche vertevano sui punti ottenuti con i campionati a squadre di interesse nazionale: dalla Serie C alla A1 fino ai campionati giovanili sempre con il raggiungimento su scala nazionale dall’under 10 all’under 16.

Primo posto per il Ct Palermo, secondo Canottieri Casale grazie al tricolore femminile, terzo Parioli e quarto posto per il Rungg di Bolzano. Il club veronese è 15esimo in Italia e con il primato del Veneto. Seguito in ambito regionale dal Tc Padova, Plebiscito di Padova e Bassano.

L’altra società veronese è lo Scaligero di Viale Colombo, 39esimo a livello nazionale. La terza veronese è il San Giovanni Lupatoto, 11esima veneta 118esima nazionale, anche se 28esima in Italia a livello giovanile. Nella classifica rientra anche il Villafranca che ha ottenuto dei punti con l’under 12 maschile.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

All’Atv di Viale Colonnello Galliano dal 2 al 4 febbraio: rodeo solo femminile fino alla terza categoria con 32 giocatrici.

Fino all'11 febbraio primo torneo regular al Garda per giocatori di terza categoria maschile e femminile, coordinati da Roberto Cossa con 113 partecipanti.

ISCRIZIONI APERTE

Tpra il 4 febbraio a San Giovanni Lupatoto expert level maschile e femminile. Iscrizioni Lucia 328-1890084.

Dal 9 all'11 febbraio rodeo open maschile e femminile allo Scaligero. Iscrizioni entro le 12 del 7 febbraio.

All’Olimpica di Dossobuono 17 e 18 febbraio torneo di doppio open maschile e misto. Iscrizioni entro le 12 del 15 febbraio.

Tpra a Bovolone il 17 e 18 febbraio expert level maschile.