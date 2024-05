Asics Malcesine Baldo Trail chiude con 826 iscritti da 29 nazioni

Finale in bellezza oggi, 5 maggio, per la Asics Malcesine Baldo Trail con la prova "corta", quella da 16 chilometri, che ha visto imporsi i giovani Luca Bertoldo e Lena Zingerle. Mentre le due prove lunghe del sabato da 50 e 24 chilometri sono state vinte rispettivamente da Mattia Gianola e Marco Ghelfi tra gli uomini e da Eva Maria Sperger e Daniela Rota tra le donne.

Questa mattina, dal lungolago, sono partiti in 234 per l'ultima gara. E numeri alla mano, la terza edizione dell'evento podistico disegnato sulle montagne di confine tra il Veneto e il Trentino Alto Adige ha fatto registrare 826 iscritti da 29 nazioni. Nei dettagli: 209 sulla 50 chilometri, 383 sulla 24 e appunto 234 sulla 16 chilometri. Di questi il 25% sono donne e il 13% stranieri. Numeri importanti per una gara sempre più internazionale e con un trend di crescita importante: Rispetto all’edizione precedente, gli atleti partecipanti sono stati più di 200.

Nella 16 chilometri, gli atleti sono saliti sino ad una quota massima di 700 metri e sono transitati nei pressi della stazione mediana della funivia del Monte Baldo prima di buttarsi a capofitto verso l’arrivo di Malcesine. Nella gara maschile è stata bagarre sino a quando il vicentino Luca Bertoldo è salito in cattedra tenendo la testa della corsa sino al traguardo. Per lui, successo di giornata in 1h30’21”. Secondo posto per Kevin Maniotti (1h31’04”) e terzo per lo spagnolo Juan Sebastian Cortes (1h34’06”). Al femminile assolo dell’altoatesina Lena Zingerle che ha tagliato il traguardo in 1h50’24” , mettendo in fila Sara Casari (1h54’40”) e Ioana Lucaci (1h55’13”).

«Il bilancio è sicuramente positivo – ha dichiarato Claudio Arduini del comitato organizzatore - ma abbiamo la consapevolezza di avere ancora importanti margini di crescita. Chiudiamo questa terza edizione con un +30% di iscritti che ci fa ben sperare. Sono aumentate le donne, sono cresciuti tantissimo gli stranieri che sono quasi il 15% del totale. Ciò anche grazie a una location bellissima e alla passione organizzativa che ci mettiamo. L’obiettivo è arrivare il prima possibile alla tripla cifra».