A Verona è in arrivo la tre giorni di arti marziali in onore dell'ultimo antico maestro e con un ospite d'eccezione

«Si dice che quando un maestro scompare, è come se una biblioteca bruciasse. Ma con Shinpo Sensei questo non è accaduto, noi siamo i libri che lui ha scritto e passeremo la nostra conoscenza alle generazioni future». Con queste parole si apriranno al palasport di Verona le celebrazioni per il centenario di Shinpo Matayoshi, uno degli ultimi antichi maestri di Okinawa al quale si deve tantissimo della diffusione delle arti marziali tradizionali in Occidente.

Tutto pronto dunque per la tre giorni di arti marziali che verrà inaugurata venerdì 1 luglio alle 14.45 con i saluti delle autorità, per proseguire poi tra allenamenti, seminari e dimostrazioni pratiche fino a domenica 3 luglio. Centoventi saranno gli atleti ad animarla, provenienti da Stati Uniti, Australia, America Latina, Unione Europea e molte Regioni italiane. Con un ospite d’eccezione: il maestro Tsuneo Shimabukuro, 10° dan (il più alto), presidente della Federazione di Kobudo (karate con armi bianche) della prefettura di Okinawa.

Con il patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Verona e di Agsm-Aim, la tre giorni all’insegna dell’antica disciplina del kobudo è stata voluta ed organizzata dall'International Matayoshi Kobudo Association presieduta dal maestro Andrea Guarelli, 8° dan di karate e kobudo, l’unico italiano ad essere stato allievo diretto di Shinpo Matayoshi. Sei palestre solo in provincia di Verona, nel suo recente palmares c’è il primo e unico oro occidentale ai mondiali di Okinawa 2019 guadagnato da Roberto Russo. A conferma dell’importanza dell’evento, si aggiungono i patrocini della prefettura di Okinawa, del Consolato del Giappone e delle Attività Sportive Confederate (ASC) della provincia di Verona.

Il programma

Venerdì 1 luglio

14.45 saluti

15- 18 seminario

Sabato 2 luglio

9.30 - 12.30 seminario

15 - 18 seminario

19 - 20.30 dimostrazione aperta al pubblico

Domenica 3 luglio