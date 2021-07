Le arti marziali si danno appuntamento al Palasport di Verona, nel centenario della nascita dell'ultimo grande maestro

La conoscenza delle arti marziali tradizionali dell’isola di Okinawa si tramanda di maestro in allievo da almeno 5 secoli. Seppure ci troviamo nell’epoca in cui tutto appare un eterno presente sganciato da un prima e da un dopo, questo filo della storia è rimasto teso fino a noi da un'alternanza di insegnamenti e apprendimenti ininterrotti nelle tecniche e nello spirito, che nel veronese ha trovato il suo naturale approdo. Si è concluso nei giorni scorsi al palazzetto dello sport di Bussolengo il ventennale della tre-giorni estiva che ha messo a confronto circa 100 atleti di karate e kobudo (disciplina “sorella” del karate, praticata con armi bianche) provenienti da tutt’Italia, Ungheria e Repubblica Ceca. Tutti allievi del Maestro Andrea Guarelli, 8° dan e punto di riferimento internazionale in entrambe le discipline che - dopo aver accolto la consegna dei certificati da parte del vicesindaco Giovanni Amantia - ha annunciato un’edizione speciale per il 2022, programmata al Palasport di Verona dal’1 al 3 luglio prossimi. L’occasione è d’eccezione: cade il centenario dalla nascita di Shinpo Matayoshi, al quale si deve moltissimo della diffusione delle arti marziali in tutto il mondo, scomparso nel 1997 e Maestro diretto di Guarelli.

«Anche quest’ultima tre-giorni, nonostante la pandemia - spiega Andrea Guarelli - ha riempito il palazzetto dello sport di Bussolengo di cinture di tutti i livelli e di tutte le provenienze, che hanno avuto la possibilità di approfondire pratica e teoria, oltreché adattarsi a praticare con persone che non si conoscono. E l’anno prossimo lo faremo ancora più in grande, ospitando atleti con le loro famiglie da tutto il Mondo e in particolare da Stati Uniti, America Latina, Unione Europea e molte Regioni italiane. Abbiamo deciso di realizzarlo a Verona perché proprio in Veneto il Maestro Matayoshi fece uno dei suoi ultimi viaggi nel 1996, accompagnato dalla sua ferma volontà di preservare e diffondere l’antica arte del kobudo». Sedicesimo discendente della sua famiglia a trasmettere le arti marziali alla generazione successiva, il Maestro Matayoshi ha lasciato al Maestro Guarelli insegnamenti che vengono da lontano e che hanno cresciuto intere generazioni di allievi anche in Italia. «Insegnare le arti marziali - conclude Guarelli, quarantaquattro anni di insegnamento questo’anno - è come piantare un albero: possiamo apprezzarne i fiori, i frutti e l’ombra solo dopo un decennio o più, ma per chi sa aspettare la soddisfazione è immensa. Nelle nostre tecniche ci sono i gesti di tutti i maestri che ci hanno preceduto, non possiamo farli dimenticare».