Guai in casa Hellas Verona: il centrocampista Antonin Barák positivo al coronavirus

La notizia non è delle migliori per la squadra gialloblu. In una nota ufficiale, infatti, l'Hellas Verona FC comunica che il suo giocatore Antonin Barák «è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale della Repubblica Ceca». Il calciatore, secondo quanto si apprende, è al momento «totalmente asintomatico» e lo stesso club fa sapere che «seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario».

