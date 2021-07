Ciclismo, anche nel 2021 niente Palio del Recioto. Ma non è colpa del Covid

L'edizione numero 59 della gara ciclistica Palio del Recioto - Trofeo C&F Resinatura Blocchi sembra essere destinata a non corrersi mai. Inizialmente programmata per il 14 aprile 2020 e rinviata a causa del lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, nonostante gli sforzi dello staff di Valpolicella Best nel ri-calendarizzarlo per il 19 settembre non era stato possibile disputarlo nel 2020. Con rinnovato entusiasmo gli uomini del presidente Alessandro Comin Chiaramonti si erano rimessi al lavoro per recuperarlo in questo 2021 ma la gravità della situazione pandemica ne aveva determinato lo spostamento dal 6 aprile al 20 luglio 2021. Anche questa data, però, si è rivelata stregata: mentre nel quartier generale di Valpolicella Best era già tutto pronto per far scattare la sfida alla presenza di atleti provenienti da tutte le parti del mondo, è arrivato come un fulmine a ciel sereno il diniego delle autorizzazioni da parte del comando di polizia locale di Negrar.

Le principali motivazioni del comandante della polizia locale riguardano la necessità di garantire l'accesso al pronto soccorso e all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Una richiesta comprensibile che gli organizzatori pensavano di aver soddisfatto con il rispetto del codice della strada, che garantisce il passaggio al traffico veicolare prima e dopo il transito della carovana di corsa.

«Valpolicella Best è convinta che il Palio del Recioto rappresenti un patrimonio per Negrar, per tutta la Valpolicella e per tutti gli appassionati delle due ruote - hanno commentato gli organizzatori - Ma sembra che nell'ultimo periodo sia maturato un clima contrario alla manifestazione. Spiace doverlo constatare ora, a poche ore dal via di una corsa già preparata sin nei minimi dettagli. Di fronte ad una tale avversità non resta che constatare che non è possibile disputare il Palio del Recioto numero 59. Altre valutazioni potranno essere fatte nei prossimi giorni cercando di capire quali soluzioni sia possibile adottare per il prossimo futuro».