Angelica Moratelli in doppio con Camilla Rosatello vince l'Itf 60.000 di Cordenons

La giocatrice dell'At Verona Angelica Moratelli, nell'International tennis federation Itf 60.000 a Cordenons, assieme a Camilla Rosatello ha vinto il torneo di doppio. E al Brallo, il giocatore under 14 dell’At Verona Petar Giuseppe Drpic Ciangherotti ha vinto lo Junior Next Gen nel tabellone più affollato con 74 contendenti.

Moratelli-Rosatello, teste di serie numero 1, dopo aver aver preso fiducia vincendo con la coppia Kuzmova-Struplova, nella semifinale tutta italiana avevano di fronte Chiesa-Pedone un bel mix d’esperienza e briosità. L’hanno superato agevolmente con un perentorio 6-3, 6-2, arrivando in finale contro il duo olandese Haverlag-Vedder. Perso il primo set, Moratelli e Rosatello si sono subito riscattate vincendo il secondo per 6-2 e nel long tie-break si sono imposte per 10-5.

Gran risultato anche per l’under 14 maschile Petar Giuseppe Drpic Ciangherotti al Brallo presso il centro estivo della Fitp di Pavia. Il giovane partiva come testa di serie numero 5 ed è arrivato fino in fondo insieme al suo coach Arias Facundo. Quattro le vittorie in questo importante torneo, tutte convincenti in due set. Nell’ordine: prima contro il pratese Cesare Tartoni, successivamente con il bresciano Lorenzo Rampinelli, nella semifinale contro il savonese Pietro Maria Greco. Infine, l'atleta dell'At Verona ha battuto in finale il genovese Elia Ruffino. Il primo set della finale è stato molto combattuto ed è stato vinto per 7-5 dal veronese, che ha completato l’opera con il secondo set, vinto per 6-2.