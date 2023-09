A Villafranca concluso il torneo giovanile con 93 ragazzi. Ottima prova dei giocatori locali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Erano 93 i giovani a confronto a Villafranca coordinati da Massimiliano Ramponi e Renzo Melegatti. Questi gli esiti. Nell’under 12 maschile Pietro Dolcetta-Capuzzo con tessera del Bolzano, ha confermato di essere il favorito del seeding con Pietro Trettene numero 2 e giocatore di casa. Terzi posti per Roberto Polija dell’Area Sport di Peschiera e per Filippo Borio del Bardolino. Nell’under 14 il mantovano Matteo Alberti e Giulio Ramponi home player hanno dominato questo draw da 34 giocatori. Bronzi per Filippo Fazion del Cerea e per Raffaele Faccioli del Villafranca. Nell’under 16 Samuele Capra due set su Riccardo Bonizzato tutti del Villafranca. Nel femminile under 12 Chiara Jane Anania del Gam con Ginevra Valentini del San Giovanni Lupatoto. Nell’under 14 Adele Zordan del Dueville ha superato tutte, dietro di lei Ginevra Valentini seconda finale per lei. Nell’under 16 Elisa Valente dell’Arzignano con la giocatrice di casa Anna Ramponi.

TORNEI IN CORSO - Fino al 16/9 Al Tc Garda torneo di 3^ maschile e femminile. Sono 83 i giocatori a disposizione di Cristiano Vantini. Fino al 17 Settembre a Castel D’Azzano Trofeo Iso-Sistem Tecnologie. Torneo di 4^ maschile e femminile con premio viaggio a Tenerife. Competizione diretta da Corrado Aprili con supervisione di Nicola Spaviero e 146 giocatori. A San Pietro in Cariano presso il Centro San Floriano dal 11 al 22 Settembre la tappa provinciale delle pre-quali dell’Ibi 2024. Singolari e doppi maschili e femminili con 116 partecipanti.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Sanguinetto dal 14 al 24/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni; iscrizioni entro le ore 12 del 12 Settembre. A Illasi dal 15 al 26/9 torneo di 4^ maschile iscrizioni entro le 12 del 13/9. A Malcesine dal 15 al 24/9 a Malcesine memorial Silvio Benamati competizione di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/9. A Bussolengo dal 22 al 24/9 long rodeo maschile e femminile per players di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 20/9.