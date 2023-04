I verdetti della regular season di serie C delle 13 squadre veronesi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Ecco le classifiche ed i verdetti per le 13 squadre veronesi che sono impegnate nel massimo campionato regionale di serie C. Alcune pronte a dare la scalata alla B2 come lo Sportin Villabella, altre già con la testa al 2024 Sanguinetto ed altre pronte al pool salvezza. C Maschile. Girone 2: Sporting Villabella (Vr) p.8, Tc Padova p.6, Sanguinetto (Vr) p.3, Sporting Life Center Vacil di Breda (Tv) p.2, Pederobba p.1. Play Off Sporting Villabella e Tc Padova. Salvo il Tc Sanguinetto. Ai Play Out Sporting Life Center e Pederobba. Girone 4: Airone Legnaro (Pd) p.8, Eurosporting Treviso p.6, Tc Volpago (Tv) p.4, San Giovanni Lupatoto (Vr) p.2, Cerea (Vr) p.0. Ai Play off: Airone Legnaro e Eurosporting Treviso. Salvo Tc Volpago. Ai Play Out San Giovanni Lupatoto e Cerea. C Femminile. Girone 1: Ct Vicenza p.7, Peschiera (Vr) p.6, San Giovanni Lupatoto (Vr) 4, Villafranca (Vr) p.2; Plebiscito (Pd) p.1. Ai Play Off Ct Vicenza e Peschiera. Salvo San Giovanni Lupatoto. Ai play out Villafranca (Vr) e Plebiscito (Pd). Girone 2: Park Tennis Villorba (Tv) p.8, Cerea (Vr) p.6, Bardolino (Vr) p.4, Bassano p.2; Tc Padova B p.0. Ai Play Off: Park Tennis Villorba (Tv) e Cerea (Vr). Salvo Bardolino (Vr). Ai Play Out Bassano e Tc Padova. Girone 3: Tc Padova A p.5, At Verona p.4, Real Tennis (Vr) p.2, At Dossobuono (Vr) p.1. Tc Padova A e At Verona ai Play off. Real Tennis e Dossobuono ai Play out. Girone 4: Green Garden Mestre p.5, Canottieri Padova p.4, Comunali Vicenza p.2, Scaligero (Vr) p.1. Ai Play off Green Garden (Ve) e Canottieri Padova, ai play out Comunali Vicenza e Scaligero Verona.