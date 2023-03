Tennis, primi verdetti per le 13 squadre di serie C veronesi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

I risultati della 4^ giornata della serie C delle veronesi ha fatto da spartiacque. Vediamo le classifiche e l’andamento dei 13 team, dove nei gironi da 4 ci sono già i primi verdetti. Nei gironi da 5 squadre Domenica 2 Aprile alle ore 10 l’ultimo appello. C Maschile. Girone 2: Sporting Villabella (Vr) p.6, Tc Padova p.4, Sanguinetto (Vr) p.3, Sporting Life Center Vacil di Breda (Tv) p.2, Pederobba p.1. Prossima giornata: Sporting Life Center Vacil-Sporting Villabella e Tc Padova-Sanguinetto. Riposa Pederobba. Sanguinetto che per la matematica salvezza dovrebbe fare almeno un punto, o addirittura potrebbe, visto lo scontro diretto, carpire il secondo posto al Tc Padova. Villabella che è già ai play off potrebbe concedersi qualche distrazione ed in trasferta nel trevigiano , lasciare qualche punto nella Marca. Girone 4: Eurosporting Treviso e Airone Legnaro (Pd) p.6, Tc Volpago (Tv) e San Giovanni Lupatoto (Vr) p.2, Cerea (Vr) p.0. Quinta giornata: Tc Volpago-Cerea e Tennis Airone-Eurosporting (Tv). Riposa San Giovanni Lupatoto. Se il Cerea perde pass salvezza per i trevigiani del Volpago e per le due veronesi c’è il purgatorio dei play out. L’altro scontro vede il tema per la leadership del girone. Arrivare primi significa trovare la seconda di un altro girone. Nessuno vuole trovare nei play off la corazzata del Villabella. C Femminile. Girone 1: Peschiera (Vr) p.6; Ct Vicenza p.5; San Giovanni Lupatoto (Vr) e Villafranca (Vr) p.2; Plebiscito (Pd) p.1. Quinta giornata: Peschiera-Vicenza e San Giovanni Lupatoto-Plebiscito. Riposa Villafranca. Villafranca ai play out e Plebiscito Padova visto lo scontro diretto con il San Giovanni Lupatoto, una delle due scivolerà al battage retrocessione. L’altro scontro riguarda la testa del girone dove il Peschiera non è impensierito per l’obiettivo play off, già dentro con entrambi i piedi, ma per il prosieguo nella griglia promozione, dove nessuna seconda vorrebbe trovare Villorba o Tc Padova A. Girone 2: Park Tennis Villorba p.6, Bardolino (Vr) e Cerea (Vr) p.4; Bassano p.2; Tc Padova B p.0. Quinta giornata: Park Villorba-Bassano e Bardolino-Cerea. Riposa Tc Padova. Derby veronese quello a Bardolino, in gioco l’unico posto rimasto per il pool promozione. Per chi perde c’è la quasi matematica salvezza, a meno che il fanalino Bassano batta la capolista Villorba che ha già la testa alla griglia successiva. Girone 3: Tc Padova A p.5, At Verona p.4, Real Tennis (Vr) p.2, At Dossobuono (Vr) p.1. Girone concluso. Tc Padova A e At Verona ai Play off. Real Tennis e Dossobuono ai Play out. Girone 4: Girone 4: Green Garden Mestre p.5, Canottieri Padova p.4, Comunali Vicenza p.2, Scaligero (Vr) p.1. Ai Play off Green Garden (Ve) e Canottieri Padova, ai play Out Comunali Vicenza e Scaligero. Tornei individuali in corso.. A Villafranca dal 17 Marzo al 02 Aprile Trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica di terza categoria maschile e femminile. Francesco Zamboni è già giunto ai quarti di finale nella compilazione del tabellone, dove allocano i seguenti abbinamenti supervisionati da Alessandro Sganzerla: Boscarini-Pugliese, Morbioli-Montanari, Sambù-Molon, Soave-Arduini. Nel femminile: Zuliani-Dmitriev, Gozzi-Vellini, Civettini-Manzoni e Di Lorenzo-Sossai. Iscrizioni aperte : All’At Verona in Viale Col Galliano dal 6 al 18 Aprile la fase regionale dell’Ibi maschile, pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Tappa importante che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli maschili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Ci potranno partecipare i migliori players italiani che ruotano intorno alle classifiche mondiali con un ranking dai 350/400 e di classifica 2.1-2.2. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” c’è un ricco montepremi che supera i 10.000€. All’At Pineta dal 6 al 16 Aprile dai 10 ai 14 anni tappa del Next Gen. Iscrizioni entro le ore 12 del 1 Aprile. Dal 13/4 al 23/4 a Castel D’Azzano presso il Real Tennis torneo giovanile dai 12 ai 16 anni 5° Trofeo Pellini. Corrado Aprili accetterà le iscrizioni fino alle ore 12 del 11 Aprile. A San Pietro in Cariano presso il centro Sportivo San Floriano Long Rodeo dal 28 al 30 Aprile per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 Aprile Dirige Alice Russo. Dal 28/4 al 09/5 al Tc Sanguinetto torneo maschile fino ai 2.6 con 700€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/4.