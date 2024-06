A Valeggio sul Mincio il terza categoria è di Marco Chiavistelli al terzo set su Nicola Faccioli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A Valeggio sul Mincio concluso il terza categoria maschile con 62 players coordinati da Enid Cordioli e la supervisione di Alessandro Sganzerla. Finale maratona tra Nicola Faccioli del Villafranca e Marco Chiavistelli livornese dell’Atleti Sporting Club. Successo che ha arriso al toscano che dopo aver perso il primo set per 4/6 ha iniziato la sua lunga rimonta, chiudendo i set successivi con un doppio 6/4, deliziando gli astanti per lo spettacolo. Terzi posti per l’under 18 del Villafranca Giovanni Arduini e per il bresciano Simone Antonini del Bedizzole. Lunga cavalcata anche per il mantovano Luca Colletti del Guidizzolo che dopo essersi qualificato dal draw di 4^ ha sbaragliato altri 4 avversari di terza categoria. Altra buona prestazione per il “quartino” romano Leonardo Sabucci con il passaggio di due turni nel main draw.

TORNEI IN CORSO - A Caprino Veronese continua lo spettacolo con l’Open Trofeo De Carli Srl con 7.000€ di price money con 126 giocatori. Quarti di finale in atto con i seguenti abbinamenti. Speronello-Piano, Orso-Marchetti, Binda che attende il vincente tra Ragazzi-Biemmi. Nel femminile già un turno avanti Elena Covi con un piede già in semifinale, e finalista degli assoluti del Veneto assieme alla sorella Francesca che attende la vincente tra la tds 1 Barbara Dessolis e la veronese Giuliana Slovena Ciangherotti Drpic. Nella parte bassa Francesca Covi che ha già guadagnato la semifinale ed attende di essere messa a confronto con Marcella Dessolis. Al Tc Raldon fino al 18 Giugno c’è il 4^ Categoria maschile Trofeo F.lli Compri. A San Giovanni Lupatoto fino al 23 Giugno tappa del circuito Kinder Trophy per giovani dai 10 ai 16 anni con 150 ragazzi. Fino al 23 Giugno 4° Trofeo Bergen al Real Tennis di castel d’Azzano competizione maschile e femminile con 134 players. A Villa Bartolomea fino al 23 Giugno torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 11 Giugno. All’At Verona di Viale Colonnello Galliano fino al 26 Giugno 28° Memorial Luca Donini, torneo di seconda categoria maschile e femminile con prize money di 3.000 euro e 174 giocatori.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Sommacampagna dal 20 al 30 Giugno torneo giovanile dai 12 ai 16. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/6. A Villafranca dal 20 Giugno al 5 Luglio 48° Memorial Bobo Brunetto draw azzurro e rosa per giocatori fino ai 2.1. Iscrizioni entro le 12 del 18/6 fino ai 3.5 gli altri a scaglioni successivi determinati da Alesandro Sganzerla. A Lugagnano dal 26 Giugno al 7 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 24 Giugno. A Bovolone dal 28 Giugno al 14 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 Giugno. A Castelnuovo del Garda dal 29 Giugno al 07 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 14 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 Giugno.