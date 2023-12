Una Super Falconeri a Casale recupera lo svantaggio dell'andata pareggiando per 3-1

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Falconeri Verona nei play off del campionato di A1 recuperano con orgoglio il risultato di andata, imponendosi per 3-1. Parola quindi al doppio di spareggio con le campionesse d'italia in carica del Casale Monferrato che passano il turno soltanto al terzo set per 12-10. Grandissima prestazione delle ragazze dell’At Verona trascinate da Angelica Moratelli e dall’olandese Lesley Kerkhove Pattinama che vincono l’incontro per 3-1 pareggiando quello dell’andata. Poi nel doppio di spareggio giocato da Moratelli alla sua terza partita giornaliera, stavolta con Angelica Raggi, vincono il primo set. Ma le avversarie Pigato-Pieri mettono il risultato in parità. Tutto l’incontro è rimesso al long tie-break dove le veronesi sono sempre costrette a rincorrerre le avversarie. Secondo cambio di campo però sul sei pari faceva ben sperare e così l’altalena andava su e giù con le giocatrici della Falconeri ad annullare due match point. Sul 10 pari la tensione ulteriormente saliva, ma le tenniste di casa non potevano fallire, per loro si prospettava un’altra finale e si imponevano per 12-10. Sarà finalissima contro il Tc Palermo che si è imposto in casa per 2-1 sul Rungg di Bolzano. Il tabellino dell’ultima impresa delle veronesi: Kulikova-Kerkhove 2/6 6/7; Pigato-Moratelli 6/3 2/6 3/6; Pieri-Raggi 7/6 6/1; Pigato e Pieri-Moratelli e Kerkhove 4/6 2/6; Doppio Spareggio: Pigato e Pieri-Moratelli e Raggi 6/7 6/2 12/10. Il presidente Alfonso Sonato, peccato perdere soltanto per un punto, ma ho visto le nostre giocatrici con tanto pride gialloblu. Sono tanto orgoglioso della mia squadra.