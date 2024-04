L'ultima di regular Season regala certezze di play off per Villabella San Giovanni e Cerea

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

I risultati e la classifica dopo la 5^ giornata del campionato di serie C delle squadre veronesi. Si conoscono già le date 5 e 19 Maggio per i play Off e play Out e si sa chi ci andrà. L’ultima giornata di regular season per le formazioni veronesi maschili, da un po’ di brividi per San Giovanni Lupatoto e Cerea che nel rush finale agguantano i play off. Nella corsa promozione c’è ancora da due settimane la corazzata Villabella che nell’ultima giornata si è presentata in trasferta nel trevigiano con una formazione rimaneggiata, ma vincente. Play Out per Sanguinetto. Maschile Gir.1: Sporting Magi-Villabella 2-4, Montecchia-Bassano 3-3, Ct Vicenza-San Giovanni Lupatoto 1-5. Classifica: Sporting Villabella p.10; San Giovanni Lupatoto p.7; Bassano e Feriole Montecchia (Pd) p.5; Ct Vicenza p.2; Sporting Magi p.1. Ai Play Off Villabella e San Giovanni Lupatoto, Montecchia e Bassano Serie C 2025, Vicenza e Sporting Magi ai play out. Gir. 2: Volpago-Cerea 1-5, Plebiscito B-Sporting Life Center 2-4, Tc Padova-Canottieri Padova 1-5. Classifica: Canottieri Padova e Cerea p.8; Tc Padova e Sporting Life Center (Tv) p.6; Plebiscito B p.2; Volpago (Tv) p.0. Ai Play Off Canottieri Padova e Cerea (Vr), Serie C 2025 Sporting Life Center e Tc Padova, Play Out Plebiscito B e Volpago. Gir.4: Park Tennis Villorba-Tc Venezia 4-2, Dueville-Sanguinetto 3-3.