Tuffi. Fondazione Bentegodi bissa il successo di Torino e si conferma campionessa d'Italia

La squadra della Bentegodi tuffi propaganda master si è confermata campione d’Italia, bissando il successo di Torino nella gara invernale. Nella manifestazione svoltasi a Riccione, il trionfo per il team allenato da Ricky Giacometti e Inga Afonina è arrivato grazie ai titoli italiani conquistati da Mattia Bonizzato, classe 2004, sia da un metro che da tre metri, al giovane e quasi debuttante Gregorio Tosi (2007), proveniente dalla ginnastica, giunto ad un bellissimo secondo posto nel Sincro tre metri, che si è preso anche l’argento nel singolare. Titolo italiano per Ludovica Giacometti da 1 metro, classe 2006, figlia d’arte e nella fattispecie premiata da mamma Inga, seguita nella stessa gara dalla pari età Asia Poiesi con un scintillante argento. Nella categoria “Pro”, dedicata agli ex agonisti, arrivano due bellissimi bronzi con Linda Begal e Vittoria Meneghini (2007/2006), seguite da un quinto posto di Anna Merino, meritevole di podio ma un po’ sfortunata nell’esecuzione. Discorso a parte in questa categoria dedicata agli ex agonisti per Anna Fainello, che si porta a casa tre medaglie d’oro e una di bronzo, dimostrando un valore decisamente di altra categoria.

Dopo i giovani, anche i master non sono da meno con i titoli italiani di Marco Soardo e Gilberto Passigato, protagonisti delle categorie 35/45 e 50/55, seguiti da Davide Sartori, anche lui a medaglia ad un passo dall’oro, da Enrico Talpo, bronzo nella più impegnativa categoria master da 1 metro 45/55, e da Marco Musu, protagonista nel settore master come pure le debuttanti Margherita Pavarana e Delia Cucereanu.

Paolo Rangaioli non ha potuto gareggiare in seguito ad un infortunio occorsogli nel riscaldamento pre gara. Soddisfatto coach Giacometti: «La gioia dello sport non ha categoria e, vedere questi splendidi ragazzi, giovani e meno giovani seguirci ed avere le soddisfazioni che meritano in uno sport così bello e in un ambiente così divertente, è proprio l’essenza del nostro credo».

Bronzo Bragantini

La fantastica cornice dello storico Foro Italiaco di Roma ha ospitato i campionati italiani di categoria di tuffi, una gara riservata alle migliori 16 atlete qualificatesi dalle gare invernali. Nella categoria juniores femmine, la veronese Cecilia Bragantini si presentava come campionessa in carica invernale e seconda assoluta nel ranking italiano, fresca campionessa italiana da un metro e del trofeo “Azzurri d’Italia”. Ma nella sua gara preferita, Bragantini è incappata in un errore che le è costato il podio.

Cecilia, ha poi dimostrato tutto il suo carattere riscattandosi nella gara da tre metri con un scintillante bronzo, che aumenta di valore visto il programma tecnico di elevatissima difficoltà.

«Cecilia non smette di stupirmi - dichiara il suo coach Giacometti -, siamo arrivati a questo appuntamento un po’ fuori forma sia per gli esami finali di scuola che per il caldo pazzesco che “Cecy” soffre molto ed anche perché la stagione lunghissima non prevede pause. Invece con una prova di carattere da atleta professionista ha conquistato l’ ennesimo podio di questa stagione, per la precisione tre ori e quattro bronzi, che hanno sancito di diritto la sua consacrazione tra le prime due atlete d’ Italia juniores».