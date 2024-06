Tuffi, Fondazione Bentegodi ancora a podio nei Campionati Italiani Propaganda Master

Riccione ha ospitato la consueta edizione estiva dei Campionati Italiani Propaganda Master dal 20 al 23 giugno, che ha visto una buona partecipazione di squadre da tutta Italia. La squadra della Fondazione Bentegodi, capitanata da coach Riccardo Giacometti, ha conquistato il podio per la 20ª edizione consecutiva in 10 anni di attività.

Nella sezione giovani, spiccano i due titoli italiani di Gregorio Tosi, pronto al salto tra gli junior agonisti: uno dal trampolino da 1 metro e uno nel sincro misto in coppia con Linda Begal. Anche Linda ha brillato vincendo l'individuale dal trampolino da 3 metri, seguita da Vittoria Meneghini al secondo posto e da Anna Marino al quarto. Un argento notevole è arrivato nel sincro tre metri per la coppia di 17enni Anna Marino e Vittoria Meneghini, nonostante la mancanza di due trampolini necessari per preparare al meglio la specialità.

Ottime anche le prestazioni nella sezione più adulta della squadra. Gilberto Passigato ha conquistato il titolo italiano dal trampolino da 3 metri, mentre Luca Molon ha vinto l'oro dal trampolino da 1 metro, tornando alle competizioni dopo tre anni di un serio infortunio alla spalla. Il bottino di medaglie è stato arricchito dal doppio di Marco Soardo e dal bronzo di Enrico Talpo.

«Al di là dei bellissimi risultati, è stupendo vedere come la nostra squadra, dopo più di 10 anni di attività, si ritrovi ancora compatta, unita e felicissima di partecipare a questo tipo di manifestazioni - ha dichiarato coach Giacometti -. È un piccolo miracolo, considerando le poche strutture che abbiamo a disposizione».