Tuffi, grande prova dei ragazzi della Bentegodi al meeting europeo di Visegrad

Ancora medaglie per la sezione tuffi della Fondazione Bentegodi nel weekend. Questa volta l’occasione è stato il meeting europeo di Visegrad (Ungheria), dedicato alle categorie ragazzi junior e senior, con la presenza di squadre polacche, ungheresi, ucraine, croate, svizzere, serbe, austriache. In rappresentanza dell'Italia c'era la Fondazione Bentegodi.

Ottimo argento nel trampolino da un metro per Cecilia Bragantini, candidata per i campionati europei e mondiali giovanili, portata da coach Giacometti proprio per testare lo stato di forma in una sede nternazionale. Bella prova anche per Gregorio Tosi che, dopo solo un anno dall'inizio dell'attività e con un brillante passato da ginnasta, stupisce con un quarto posto, portando un programma di difficoltà notevole.

Ma le vere sorprese della compagine veronese sono stati i campioni italiani esordienti Daniel Prutean e Benedetta Manfrin che si esibivano fuori gara, in una categoria di età superiore alla loro: hanno riscosso l’ammirazione e il plauso non solo del pubblico, ma anche dei tecnici della squadre avversarie.

«L'esperienza e il valore di crescita di queste trasferte internazionali - commenta Giacometti - vanno molto al di là del risultato, anche se devo ammettere che non avrei pensato che il nostro livello europeo fosse così elevato, al di là Di Cecilia già affermata campionessa».