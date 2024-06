Il 4° Trofeo Bergen svoltosi al Real Tennis è di Alessandro Nannini e Cecilia Sacchetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Il 4° Trofeo Bergen concluso al Real Tennis di Castel d’Azzano con 134 players, è di Alessandro Nannini e Cecilia Sacchetto. Competizione diretta da Corrado e Chiara Aprili hanno dato i seguenti esiti. Nel maschile Alessandro Nannini dello Sporting Club Verona in due set sull’under 16 del San Giovanni Lupatoto Gabriele Viselli. Terzi posti per l’under Luca Johannes Marchi e per l’under 16 del Gam Giovanni Michele Giacopuzzi. In evidenza con 3 vittorie l’under 18 della Canottieri Mincio Mirko Pedrazzoli, il giocatore di casa Dmitri Borisov e l’under 16 dell’At Verona Giacomo Guarienti. Nel femminile l’under 14 veneziana Cecilia Sacchetto ha messo in pratica gli allenamenti invernali andando a vincere con un doppio bagel. La giocatrice del Green Garden ha concluso la sua terza vittoria con la giocatrice di casa Paola Bottesi. Terzi posti Giorgia Spolaor dell’Eurosporting Treviso e per l’under 16 bresciana del Milanino Silvia Taiola.

TORNEI IN CORSO - All’At Verona di Viale Colonnello Galliano fino al 26 Giugno 28° Memorial Luca Donini, torneo di seconda categoria maschile e femminile con prize money di 3.000 euro e 174 giocatori. Oggi doppio turno per la conclusione della kermesse. L’utimo incontro previsto intorno alle 17.00 e sarà la finale maschile. A Sommacampagna fino al 30 Giugno torneo giovanile dai 12 ai 16 con 107 giocatori diretti da Lorella Carraro e coordinati da Mauro Ceriello. A Villafranca dal fino al 5 Luglio 48° Memorial Bobo Brunetto draw azzurro e rosa per giocatori fino ai 2.1. Sono già 183 i partecipanti coordinati da Alesandro Sganzerla. A Lugagnano fino al 7 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Sono 146 i giocatori.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Bovolone dal 28 Giugno al 14 Luglio torneo di 4^ categoria maschile e femminile con 74 players. A Castelnuovo del Garda dal 29 Giugno al 07 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 14 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 Giugno.