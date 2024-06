Trofeo giovanile Benetti al Real Tennis di Castel D'Azzano: bene i players dello Scaligero

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Assegnato il Trofeo Benetti per giovani dai 12 ai 16 anni presso il Real Tennis a Castel D’Azzano con 131 iscritti. Questi gli esiti. Nell’under 12 maschile c’è Cristiano Margotto dello Scaligero che ha conquistato il seeding al terzo set con Alexander Lattisi del Rovereto. Nell’under 14 il draw più partecipato è stato appannaggio di Giovanni Sergio Ottinetti che ha regolato al terzo set il suo compagno di club Luca Johannes Marchi dello Scaligero. Terzi posti per Pietro Trettene e per Davide Venturini del Villafranca. Nell’under 16 Giacomo Guarienti dell’At Verona si è aggiudicato la finale sul filo di lana contro Nicolò Residori del Gam di Negrar. Nel femminile per le più piccine Emilie Marchi al terzo set con la sua compagna di club Sveva Dattoli. Nell’under 14 il draw più numeroso davanti a tutte c’è Ginevra Valentini del San Giovanni Lupatoto che al terzo set ha messo al secondo posto Anna Ramponi del Villafranca. Bronzi per Chiara Jane Anania del San Floriano e per Margherita Beozzo del Cerea. Nell’under 16 Ginevra Valentini si concede il bis vincendo in due set su Sara Bernhart del Villabella.

TORNEI IN CORSO - Al Garda dal 31/5 al 16/6 terza categoria maschile e femminile fino ai 3.3 con 120 players. A Dossobuono torneo giovanile trofeo Automazione Industriale dai 10 ai 16 anni con 159 giovani racchette. A Caprino Veronese dal 5 al 18 Giugno Open Trofeo De Carli Srl con 7.000€ di price money con 126 giocatori. Al Tennis Pineta 2018 dal 6/6 al 16/6 il Memorial Angela Ferrari, competizione di 3 maschile e femminile, con prize money di 1.450€ e 97 giocatori a contenderselo. Al Tc Raldon dal 7 al 18 Giugno c’è il 4^ Categoria maschile Trofeo F.lli Compri. A Valeggio sul Mincio dal 8 al 16 Giugno Torneo di 3^ maschile. A San Giovanni Lupatoto dal 08 al 23 Giugno tappa del circuito Kinder Trophy per giovani dai 10 ai 16 anni.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - All’At Verona di Viale Colonnello Galliano 28° Memorial Luca Donini, torneo di seconda categoria maschile e femminile con prize money di 3.000 euro. Iscrizioni dagli Nc fino ai 3.5 entro le ore 12 del 10 Giugno. Per le categorie superiori le date vengono differite. Dal 13 al 23 Giugno 4° Trofeo Bergen al Real Tennis di castel d’Azzano competizione maschile e femminile pre giocatori di 3^ categoria che si iscriveranno entro le ore 12 del 11/6. A Villa Bartolomea dal 13 al 23 Giugno torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 11 Giugno.