Trettene e Margotto e tanti giovani ben rappresentano il movimento tennistico veronese

Allo Sporteam di Maserà si sono svolte le finali Under 10-11 e 12 per l’assegnazione dello scudetto e per le qualificazioni al draw nazionale con 127 contendenti. Ottime le prestazioni dei giovani veronesi che nell’under 12 addirittura sono giunti antrambi all’atto finale. Sono Pietro Trettene del Villafranca e Leonardo Piccoli del Gam. E, c’è anche il terzo posto di Filippo Borio del Bardolino. Nell’under 11 maschile altro scudetto per il tennis veronese con Cristiano Margotto dello Scaligero. E sempre dello Scaligero il merito di aver lanciato fino alla finale con ben 5 vittorie Sveva Dattoli che si è arresa soltanto alla veneziana Teresa Novello, giungendo al secondo posto del draw under 11. Quindi un bilancio più che positivo per il tennis veronese che tra i più giovani annovera un ottimo potenziale. Uno scudetto e due secondi posti in ambito regionale tra i più piccoli, secondi solo a Padova ed al pari di Vicenza e Venezia, ma con più seconde linee.

TORNEI IN CORSO: A Sanguinetto dal 25/4 al 7/5 torneo maschile fino ai 2.6 con 1.000€ di prize money. Main draw appena iniziato dove vi sono approdati da quello di terza: Picchioni, Fiori, Pavia, Manzini, Giacopuzzi, Viselli, Citton, Dalboni ed il giovanissimo bellunese Sommacal. A Castel d’Azzano è in corso il torneo di 4^ con 245 players. A Bussolengo dal 3 al 5 Maggio long rodeo di 4^ categoria con draw maschile e rosa coordinato da Mauro Ceriello. Sono 125 gli iscritti a questa competizione.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE: A Bovolone dal 16/5 al 3/6 Open Larix maschile e femminile dai 4.4 fino alla prima categoria e 4.000€ di price money. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/5 fino ai 2.8. Long Rodeo a Zevio dal 17 al 19 Maggio maschile e femminile di 4^ categoria con iscrizioni entro le 12 del 15/5. Al Garda dal 31/5 al 16/6 tera categoria maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/5.