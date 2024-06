Trampolino elastico, finali Silver ricche di soddisfazioni per la Fondazione Bentegodi

Un grande evento ha celebrato le finali nazionali Silver del trampolino elastico, dove la Fondazione Bentegodi ha presentato un gruppo di 22 atleti, il più numeroso in Italia, in grado di conquistare 16 medaglie.

Da quest’anno la competizione prevedeva la possibilità di gareggiare in tre diverse specialità: trampolino elastico (tradizionale); mini-trampolino (con rincorsa, rotazione in avanti e atterraggio sui materassoni); tumbling (corsia gonfiabile su cui si esegue una sequenza acrobatica all’indietro).

Nella prima gara del trampolino elastico, Sara Zanolla (Junior 1) e Ludovica Castioni (Junior 2) si sono aggiudicate il titolo di campionesse italiane. Ben sei le medaglie d’argento: Sara Della Chiesa e Sofia Grauso (pari merito Allieve 2), Enea Bonfante (Junior 1), Sofia Fratton ed Elia Moro (Junior2), Davide Pascucci (Senior). Ai piedi del podio Eric Nicolini e Gabriele Cerpelloni nella finale degli Allievi 1.

Nella specialità del mini-trampolino ancora due argenti, Alessandro Benatti (Junior 2) e Ludovica Musu (Senior), oltre alla medaglia “di legno” di Edoardo Parise, quarto negli Allievi 1.

La Bentegodi è presente anche nell’ultima competizione di tumbling, e inserita quest'anno per la prima volta in Italia: Elisabetta Silvetti (Senior) e Sofia Fratton (Junior 2) conquistano due medaglie d'argento. Aurora Donatelli (Junior 2) il bronzo.

«Sono stati tre giorni impegnativi, ma molto belli: il gruppo si è unito ancora di più ed i ragazzi hanno vissuto un’esperienza significativa – il commento dei tecnici – che li spingerà certamente a continuare con un entusiasmo ancora maggiore, in vista della rassegna autunnale a squadre. Abbiamo scelto di scalare una marcia e portare in gara esercizi sicuri, in modo che potessero ottenere un giusto riconoscimento per il lavoro svolto e così è stato!».