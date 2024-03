Nel torneo dei record con 629 giovani partecipanti, finali strepitose al Pineta 2018

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Nel torneo dei record svoltosi al Pineta 2018 di Via Camuzzoni erano 629 i giovani a confronto. Sono stati impegnati i circoli di Caselle, Dossobuono, Scaligero e At Verona per dar seguito a tutte le gare. Coordinatori della Kermesse Antonio Donato Boccardi e Renzo Melegatti. Nell’under 10 il modenese Filippo Bregoli con cinque vittorie mette tutti in fila. L’ultima gara l’ha disputata con il faentino Stefano Scotto di Gregorio. Terzi posti per il goriziano Michele Tancon Lutteri e Nicolò Stoppini del Rovereto. Nell’under 12 è uno show nazionale ed internazionale. E non poteva che essere la partita più avvincente della manifestazione. Erano in tenzone Federico Garbero del Ct Vicenza sponda Horizon ed il campione italiano under 11 2023 del Bibione Nicolas Lyam Basilone. Primo set andato in favore di Garbero 6/3, pareggia Basilone con un 6/4 e vittoria del best sixteen mondiale veneziano per 6/3. Bronzi per il mantovano Lorenzo Emanuel Burato e per Pietro Trettene del Villafranca. Nell’under 14 Giorgio Ghia milanese del Bonacossa ha fatto valere il suo ranking su tutti, vincendo cinque incontri. L’ultimo a contrastarlo è stato Tommaso Fumagalli che per giungere alla finale anche lui si presentato con una cinquina. Terzi posti per il parmense Sebastiano Mantovani e per il bergamasco Lorenzo Rampinelli. Nel femminile Alessia Widmann dell’Ata Battisti di Trento con 4 vittorie si è piazzata al primo posto. Dietro di lei Angela Lucietto vicentina dello Schio. Terze, Matilde Ziglio del Rovereto e Beatrice Aiello milanese dello Sportrend. Nell’under 12 c’è la ravennate Ilinka Cilibic che si è piazzata davanti a Carlotta Arginelli modenese del Meridiana. Terze, Viola Sgarbossa trentina dell’Arco e per la torinese Margherita Casalegno. Nell’under 14 Camilla Olga Castracani dello Sporting Milano 2 ha imposto il suo ranking di 2.7 che le ha consentito di partire davanti a tutte concludendo con 4 vittorie. L’ultima a cederle il passo è stata la 2.7 forlivese Camilla Fabbri. Dietro di loro le semifinaliste Sandra Marciniak del Rungg di Bolzano e la veneziana del Green Garden Noelle Zema. Tornei in atto: Fino al 24 Marzo a Bovolone torneo giovanile dai 10 ai 16 anni, draws rosa ed azzurro, con 230 giocatori. Questo è l’ultimo dei 3 torneo giovanili di Marzo che ha portato nel veronese oltre 1.100 ragazzi. Fino al 30 Marzo a Villafranca trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile, con 170 players. Tornei con iscrizioni aperte: A Verona presso la bocciofila San Michele Dinova in Via Fedeli Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 3 Aprile. A Castel d’Azzano dal 11 al 21 Aprile presso il Real Tennis Trofeo Autotorino per giovani dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Aprile.