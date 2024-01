Concluso Il Torneo di Natale all'Associazione Tennis Verona con 144 giovani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

All’Associazione Tennis Verona di Viale Colonnello Galliano si è concluso il torneo giovanile di Natale con 144 players coordinati da Santiago Nestor Messora e con la supervisione di Nicola Righetti.

Questi gli esiti. Nell’under 10 maschile finale tutta del San Giovanni Lupatoto tra Tommaso Fasoli e Giovanni Buratto; terzi posti per Francesco Derek Brink della società Mutti Bartolucci di Mantova ed il giocatore di casa Pietro Calvelli.

Nell’under 12 Diego Gallizioli del Garda Tennis di Costermano conclude il 2023 con un’altra vittoria. La finale con Pietro Trettene del Villafranca ha suggellato una stagione con i botti. Trettene giunto all’epilogo fiaccato dal periodo influenzale è in tabellone nel Lemon Bowl di Roma. Bronzi per Filip Farcas del Villafranca e per Matteo Tartari del Bovolone.

L’under 14 altro draw molto partecipato con 30 contendenti è andato in favore di Andrea Modenese del San Giovanni Lupatoto che ha messo in seconda posizione Mattia Brunelli, mantovano della Canottieri Mincio. Dietro di loro Giacomo Palumbo della Canottieri Padova e Davide Venturini del Villafranca.

L’under 16 ha visto l’affermazione di Giovanni Michele Giacopuzzi del Gam vincente al terzo set su Andrea Modenese. Terzi Giuliano Perlini del San Giovanni Lupatoto ed il vicentino dei Comunali Matteo Berli. Nel femminile, per le più piccole sul podio Teresa Novello del Green Garden con la padovana del Plebiscito Sofia Turcanu.

Nell’under 12 il più partecipato davanti a tutte c’è Anna Angusti della Canottieri Mincio, dietro Viola Bottacini del Villafranca, Costanza Dambruoso del Noventa Vicentina e Sofia Traverso del Tc Padova. Nell’under 14 la bergamasca Greta Carrara della Brusaporto Academy ha fatto valere il suo ranking da 2.8 aggiudicandosi il draw sulla mantovana Emma Pigozzi del Suzzara. Terze Sofia Veggiari del Park di Villorba e Virginia Federici del Ct Vicenza. Nell’under 16 Federica Manara del Castelnuovo al terzo tiratissimo set sulla giocatrice di casa Vittoria Cazzador.