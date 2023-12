Il giocatore di tennis del Costermano del Garda Diego Gallizioli vince al Green Garden

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Diego Gallizioli del Costermano del Garda vince l’under 12 al Green Garden di Mestre. Bravo il gioiellino di casa Garda che ha dimostrato, al suo primo anno di agonismo certificato, tutto il suo valore. Era partito come favorito grazie al suo ranking di 3.4 e con due gare, dove ha perso soltanto un gioco è arrivato fino in fondo. Semifinale contro il vicentino dei Comunali Mattia Todeschin anche lui uno dei giovani promettenti al quale ha riservato un doppio bagel. Poi è stata la volta in finale opposto al trevigiano Giacomo Aldo Vettori, altra promessa del tennis di Marca, al quale rendeva una decina di centimetri e di chili. Per niente intimorito il veronese si metteva a giocare e la sua tecnica risultava convincente e vincente. Una Domenica speciale per la famiglia Gallizioli tutta di tennisti e per il movimento veronese che può contare su un ulteriore giocatore di sicuro valore.