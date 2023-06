Team Benetti in equilibrio nella gara di andata dei play off un pari che non accontenta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Per i play off di serie B che vedeva impegnato il Team Benetti della società At Verona contro i brianzoli del Ceriano, tutto rimandato alla gara di ritorno. Un pari 3-3 che fa presagire un altro pareggio in viale Colonnello Galliano per Domenica 2/7 ore 10.00. I veronesi hanno toccato con mano il potenziale dei lombardi. Vincono Razborsek e Pozzani i singoli ed il pareggio è arrivato dal doppio Razborsek-Roveri. I punti di forza per gli ospiti saranno Schell, Furia e Rossi che proveranno a ripetersi. I veronesi però hanno in Razborsek-Roveri l’asso vincente, che potrebbe tornare utile nell’eventualità di un overtime. TORNEI IN CORSO Fino al 28 Giugno 27° Memorial Donini presso l’At Verona Open maschile e femminile. Diretto da Giulia Meruzzi con la supervisione di Nicola Righetti con 166 players. Montepremi 3.000€. Dal 22 Giugno al 6 Luglio 45^ edizione Memorial Bobo Brunetto a Villafranca, torneo di 2^ categoria maschile e femminile. Dirige Francesco Zamboni Montepremi 3.000€. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 29 Giugno al 16 Luglio a Villa San Bartolomea torneo maschile fino ai 2.3, entro le ore 12 del 27/6 per le iscrizioni dei giocatori fino ai 3.5. Dal 1 Luglio al 16 al Garda torneo di 4^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29 Giugno. Dal 1 al 9 Luglio a Castelnuovo del Garda 7° torneo giovanile dai 10 ai 14 anni diretto da Andrea Cardinali con la supervisione di Azor Leoncini. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/6.