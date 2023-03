Al Tc Garda nel 3^ categoria vincono Gianluca Cordioli e Paola Bottesi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Al Tc Garda concluso il torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Andrea Toscani con la supervisione di Roberto Cossa e 71 players. Nel maschile al primo posto c’è Gianluca Cordioli che in due set si è aggiudicato la finale con il vicentino Federico Ederosi. Terzi posti per l’under 18 del Bardolino Federico Zarbo e per l’under 16 del San Giovanni Lupatoto Matteo Modenese. Da segnalare l’ottima prestazione del 4.1 Alessandro Cotugno dell’Area Sport di Peschiera, che dopo aver conquistato la qualificazione nel main draw ha vinto altre due gare con i giocatori di terza. Nel femminile torneo perfetto per Paola Bottesi. L’inossidabile giocatrice del Valpolicella partita dai blocchi dei 3.5 con 4 partite vinte si è aggiudicato il draw, estromettendo addirittura la favorita del seeding. L’ultima a resisterle è stata l’under 16 del Rovereto Ana Tamindzic alla quale ha riservato lo stesso trattamento delle avversarie precedenti. Due soli set, senza nessun appello e senza tanti fronzoli, la veterana del Valpolicella ha sorpreso tutte le sue più giovani avversarie. Terzi posti per l’under 18 del Caprino Aurora Campagnari e per la favorita trevigiana Giorgia Spolaor. Tornei individuali in corso.. A Villafranca dal 17 Marzo al 02 Aprile Trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica di terza categoria maschile e femminile. Dirige Francesco Zamboni i 170 tennisti, supervisione di Alessandro Sganzerla. Iscrizioni aperte : All’At Verona in Viale Col Galliano dal 6 al 18 Aprile la fase regionale dell’Ibi maschile, pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Tappa importante che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli maschili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Ci potranno partecipare i migliori players italiani che ruotano intorno alle classifiche mondiali con un ranking dai 350/400 e di classifica 2.1-2.2. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” c’è un ricco montepremi che supera i 10.000€. All’At Pineta dal 6 al 16 Aprile dai 10 ai 14 anni tappa del Next Gen. Iscrizioni entro le ore 12 del 1 Aprile. Dal 13/4 al 23/4 a Castel D’Azzano presso il Real Tennis torneo giovanile dai 12 ai 16 anni 5° Trofeo Pellini. Corrado Aprili accetterà le iscrizioni fino alle ore 12 del 11 Aprile. A San Pietro in Cariano presso il centro Sportivo San Floriano Long Rodeo dal 28 al 30 Aprile per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 Aprile Dirige Alice Russo. Dal 28/4 al 09/5 al Tc Sanguinetto torneo maschile fino ai 2.6 con 700€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/4.