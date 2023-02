Tc Bergantino si qualifica per le finals di Coppa Veneto, finali domenica allo Scaligero

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Tc Bergantino agguanta la finale di Coppa Veneto. Dopo essersi qualificati dal girone di regular, a fine Gennaio sono iniziati gli scontri diretti per il Tc Bergantino capitanato da Giorgio Ferraccioli. Con tre turni vincenti il team veronese composto anche da Nicolò Boschini, Mattia Cerri e Paolo Bertaglia ha guadagnato il pass per le finals. Ultimo atto che si terrà il 26 febbraio allo Scaligero di Via Colombo a Verona. Le vincenti, saranno premiate assieme al Sanguinetto ed il Cerea nonché alle prime dei raggruppamenti già disputati nella stagione ottobre 2022-febbraio 2023. Queste le finali in programma: Lendinara-Bergantino, Eurosporting Tv-Tc Valdagno le maschili, nella femminile Noventa Vicentina-Chioggia. Prossimi tornei: Il 25 e 26 febbraio allo Sporting Club di Via Corsini a Verona Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 febbraio. A Cerea dal 3 al 14 marzo torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Direzione di Andrea Tieni che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 1/3. All’Olimpica Dossobuono di Villafranca dal 6 al 26 marzo, tappa di 4^ categoria delle Pre-qualificazioni degli internazionali d’Italia. Oltre a promuovere la possibilità di entrare nel draw regionale, è in palio anche il virtuale titolo di campione provinciale. Gare di singolo e doppio maschile e femminile. Arianna Tonoli accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 4 marzo. Al Garda dal 10 al 25 marzo torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 8 marzo. Allo Scaligero dal 10 al 12 Long Rodeo di tre giorni per giocatori di 3^categoria solo maschile. Andrea Bonomini accetta le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 08 marzo.