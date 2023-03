Allo Sporting Club di Verona, nel Rodeo, vincono Perlini e Tomasella

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Allo Sporting Club di Verona concluso il rodeo di 4^ categoria maschile e femminile con 32 giocatori. Diretto da Sergio Pigozzo con la supervisione di Antonio Lopresti hanno decretato le vittorie di Giuliano Perlini nel maschile e di Irene Tomasella nel femminile. Dietro all’under 16 del San Giovanni Lupatoto che si è aggiudicato la kermesse con un doppio 4/1, c’è a sorpresa Giuseppe Repetto. Il player dello Zevio ha liquidato il numero due del seeding presentandosi lui al cospetto del giovane Perlini, ma non è riuscito a mettere in discussione l’ultima gara. Terzi posti per l’under 16 dello Scaligero Alessandro Pellegrini e per il coetaneo Sebastiano Pozzani del Tennis Caprino. Nel femminile taglia il traguardo per prima Irene Tomasella del Torricelle che mette al secondo posto Giulia Benedetti dell’Azzurra Tennis di Nogarole Rocca. La vincitrice ha concesso un solo game alla finalista. Bronzi per la favorita del seeding Elisa Sartori under 14 del Pineta e Mara Paterlini bresciana del Tc Nave. A Cerea dal 03 oggi fino al 14 Marzo torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Direzione di Andrea Tieni che deve coordinare la bellezza di 178 giovani con la supervisione di Simonetta Boscaro. Da oggi fino al 26 marzo all’Olimpica Dossobuono di Villafranca , tappa di 4^ categoria delle Pre-qualificazioni degli internazionali d’Italia. Oltre a promuovere la possibilità di entrare nel draw regionale, è in palio anche il virtuale titolo di campione provinciale. Gare di singolo e doppio maschile e femminile. Sono 217 i tennisti in lizza agli ordini Arianna Tonoli e Morgan Carli. Prossime competizioni indette: Al Garda dal 10 al 25 marzo torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 8 marzo. Allo Scaligero dal 10 al 12 Long Rodeo di tre giorni per giocatori di 3^ categoria solo maschile. Andrea Bonomini accetta le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 08 marzo.