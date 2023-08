A Sommacampagna iniziano gli ottavi di finale dei trofei Chef's House e Promotion Factory

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A Sommacampagna c’è il torneo Open maschile "Antica Fiera Trofeo Chef’s House Caffè" e Open femminile "Trofeo Promotion Factory", che vede Roberto Bergamo e Mauro Ceriello alle prese con ben 166 players. Competizione giunta agli ottavi di finale, con gli incontri di giovedì che iniziano dalle 14.30 con Matteo Dal Zotto fresco vincitore nell’Open vicentino opposto all’opitergino Giovanni Agostinetto e Riccardo Facciotti mantovano del tennis Clinic opposto al pavese Giulio Colacioppo. Alle 15 il 2.4 Filippo Mondini mantovano del Guidizzolo con il 2.2 Francesco Ferrari con tessera laziale; il 2.3 Lorenzo Favero con tessera trevigiana con il vicentino Giovanni Manfrini. Alle 16 il veterano vicentino Francesco Salviato con il sardo Leonardo Mazzucchelli; alle 17 la sorella di Leonardo, Ludovica opposta alla 2.5 reggiana Giulia Guidetti e la mission impossible del giocatore dell’At Verona il 2.7 Tommaso Leoni con il 2.3 vicentino Tommaso Dal Santo con già 3 Open nel suo carniere. Alle 18.30 la player veronese Gloria Stuani del Dossobuono in ottimo stato di forma con la vicentina e tessera padovana Chiara Albiero; Valeria Pezzoli 2.7 bergamasca contro la vincitrice dell’Open di Dossobuono la trevigiana Iosio; il 2.3 Giovanni Peruffo due successi open anche per il vicentino contro l’altoatesino under 16 Davide Lechner. Chiude quest’intensa giornata di gare alle 20 l’atleta del Peschiera Anna Speri con Gloria Contrino dello Junior di Milano.

TORNEI IN CORSO - Fino al 26 agosto Costermano sul Garda torneo di 4^ categoria maschile e femminile con 76 giocatori e cabina di regia tutta rosa con Gaspari e Della Toffola. A Valeggio sul Mincio 1° Torneo Open femminile fino al 3/9 con 28 giocatrici in gara. Al Tennis Raldon dal 25/8 al 5/9 torneo di 3^ Categoria maschile e femminile con 93 iscritti supervisionati da Morgan Carli. A Cerea dal 25/8 al 04/9 torneo di 4^ categoria singolare maschile e femminile e doppi maschile e misto. Simonetta Boscaro gestirà le esigenze degli 89 giocatori iscritti.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - All’At Pineta dal 25 al 27 Agosto si terranno le qualificazioni ai Campionati Italiani under 11 femminili. All’At Verona torneo giovanile Sanity System dal 26/8 al 03/9 per le categorie dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Dirige Giulia Meruzzi che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 24/8. Allo Scaligero dal 29/8 al 05/9 Torneo maschile per giocatori di 4^ fino ai 4.3. Supervisione di Antonio Donato Boccardi che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 27/8. Al Garda dal 1 al 16/9 torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/8. A Villafranca dal 1 al 10 Settembre circuito Young Boys dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/8. Allo Sporting Club Verona di Via Corsini dal 2 al 10 Settembre Trofeo Pigo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8.