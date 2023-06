A Sommacampagna circuito young boys con 186 giovani racchette

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A Sommacampagna giovanile si è svolto torneo giovanile del circuito Young Boys. Ben 186 racchette dai 10 ai 16 , e tanta soddisfazione per il presidente del Club Roberto Bergamo coadiuvato dal g.a. Mauro Ceriello. Questi i risultati. Nell’under 10 maschile Cristiano Margotto dello Scaligero con Francesco Vassanelli del Castel D’Azzano. Nell’under 12 non ci sono stati rivali per Pietro Trettene del Villafranca, l’ultimo a resistergli è stato il mantovano Riccardo Giovannini. Nell’under 14 draw con oltre 50 giocatori, su tutti Gabriele Viselli del San Giovanni Lupatoto che si è imposto in due set con Raffaele Faccioli del Villafranca. Terzi posti per Giulio Ramponi del Villafranca e per Giovanni Sergio Ottinetti dello Scaligero. Anche l’under 16 è stato piuttosto gettonato con ben 30 sfidanti. L’ha spuntata Amedeo Manzini del San Giovanni Lupatoto in due set su Giovanni Michele Giacopuzzi del Gam. Nel femminile per le più piccine, Elena Gabriela Brinzan dell’Argentario di Trento con Francesca Campedelli del Dossobuono. Per l’under 12 Ginevra Valentini del San Giovanni Lupatoto con Angelica Turetchi del Dlf di Legnago. Nell’under 14 Emma Repetto del San Giovanni Lupatoto con Elisa Sartori del Pineta. Nell’under 16 Federica Manara del Castelnuovo non ha consentito il bis di Emma Repetto proprio al terzo set. Sempre a Sommacampagna nei giorni 10 e 11 Giugno torneo nazionale di tennis in carrozzina, il weelchair. Alla sua prima edizione veronese. Anche qui il presidente del sodalizio Roberto Bergamo è soddisfatto di poter portare presso le sue strutture di Via Bassa i globe trotters di questa disciplina. Questi giocatori sono degli atleti formidabili ed è giusto che i giovani vengano a vedere le loro evoluzioni, la loro tenacia, la loro passione e la loro inclusione sociale. E’ giusto che i soci, gli studenti e la popolazione veronese vengano ad ammirare questi fulgidi esempi di quanto, e come si possa fare, nonostante le avversità della vita.

TORNEI IN CORSO Fino al 11 Giugno Trofeo Pellini all’At Pineta di Via Camuzzoni. Competizione maschile e femminile per giocatori fino alla 3^ categoria. Montepremi da 1.500€. Renzo Melegatti coordinerà i 154 tennisti. All’Olimpica di Dossobuono dal 3 al 18 Giugno 1° trofeo Centro Dentistico Don Bosco maschile e femminile di 3^ categoria. Sono 142 i giocatori diretti da Giovanni Battista De Vito e Morgan Carli.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE A Villa Bartolomea dal 9 al 20 Giugno torneo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Giugno. Al Tennis Raldon dal 9 al 18/6 torneo di 4^ maschile Trofeo F.lli Compri. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Giugno. A Illasi torneo di 3^ maschile dal 10 al 21 Giugno iscrizioni fino alle ore 12 del 08 Giugno. Tappa veronese del Kinder Trophy a San Giovanni Lupatoto prima il Mini dai 9 ai 12 anni tra le date 10 e 18 Giugno, con iscrizioni entro le ore 12 del 08 Giugno. Dal 14 al 28 Giugno 27° Memorial Donini presso l’At Verona Open maschile e femminile. Sarà diretto da Giulia Meruzzi con la supervisione di Nicola Righetti che accetterà le iscrizioni entro le ore 12 del 12/6 fino ai 2.8 per gli altri giocatori da concordare. Montepremi 3.000€. Dal 15 al 25 Giugno al Real Tennis di Castel D’Azzano 3° Trofeo Bergen di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Giugno. Categoria Junior 13-16 anni dal 17 al 25 prosieguo del Kinder Trophy con iscrizioni entro le ore 12 del 15 Giugno. Dal 22 Giugno al 6 Luglio 45^ edizione Memorial Bobo Brunetto a Villafranca, torneo di 2^ categoria maschile e femminile. Dirige Francesco Zamboni che accetterà le iscrizioni fino alle ore 12 del 20/6 per i 3.5 quelli superiori da concordare. Montepremi 3.000€.