Inizia il countdown per lo Slalom Città di Bolca: iscrizioni aperte

Si sono aperte lunedì, in via ufficiale, le iscrizioni alla 15a edizione dello Slalom Città di Bolca, uno degli appuntamenti tra le porte più attesi, sia nel veronese che a livello nazionale, in programma per il 30 settembre ed il 1° ottobre.

Il rinnovo al vertice, con la neonata Media Rally che ha raccolto l'eredità lasciata da Povil Race Sport, non porterà particolari cambiamenti alla sostanza con le adesioni, che saranno accettate sino al 25 Settembre e con i concorrenti che punteranno a detronizzare Alessandro Zanoni.

Il pilota di Sant'Ambrogio di Valpolicella, dopo qualche partecipazione penalizzata dalla dea bendata, ha piazzato un'importante zampata nell'edizione 2022, andando a firmare l'albo d'oro dell'evento scaligero con la gustosa ciliegina del record assoluto del tracciato.

«Il Bolca è una gara fantastica – racconta Zanoni – e mi è molto cara perchè è stata la prima che ho affrontato negli slalom nel 2012. Da quella volta mi sono innamorato di questa disciplina e mi piace molto questo percorso perchè è largo e decisamente tecnico. La prima birillata, dopo pochi metri dalla partenza, ti porta ad un tornante sinistro molto scivoloso, a causa delle gomme fredde. È facile girarsi e bisogna stare particolarmente attenti, senza forzare. Varie birillate ti fanno arrivare ad una curva a destra difficile da interpretare e determinante, essendo che apre su un allungo importante. La parte centrale ed alta continua ad essere tecnica, caratterizzata da curve molto veloci. Una gara molto bella, ben organizzata. Sicuramente sarò presente al via perchè voglio difendere la vittoria dello scorso anno ed il record del tracciato. Un consiglio, venite a correre al Città di Bolca perchè è una gara che merita davvero tanto».

Quale migliore spot per iniziare il nuovo cammino di questa inedita realtà, capitanata da una vecchia conoscenza del motorsport della provincia di Verona come Cristian Albertini.

«Anche se abbiamo cambiato nome all'organizzazione la sostanza rimane invariata – racconta Albertini, presidente Media Rally – e continueremo ad utilizzare la provinciale che porta da Vestenanova a Bolca, proponendo un percorso che sarà quasi lo stesso. Poco più di tre chilometri e mezzo con quindici birillate e due restringimenti. Qualche leggera modifica, ad alcune porte, dovremo apportarla per via dei cambi di regolamento. Stiamo lavorando sodo».

Confermate le validità per il Bolca targato 2023, dalla Coppa di Zona Slalom 1 al Trofeo d'Italia Slalom in zona centro nord, senza dimenticare l'ambito Trofeo Veneto Trentino +.

Rinnovati anche il Memorial Marco Albertini ed il Memorial Enea Dal Zovo, giunti alla settima edizione, con l'immancabile supporto del Comune di Vestenanova e della Pro Loco di Bolca.

Fulcro della due giorni dedicata al motorsport sarà la cittadina di Bolca, ad iniziare da un 30 settembre che, in piazza Eichstatt, vedrà svolgersi le attività di verifica sportiva e tecnica.

Domenica 1 ottobre, a partire dalle ore 9, fuoco alle polveri con le tre manche di gara.