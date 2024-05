La seconda di campionato di tennis in B1 delle veronesi vede un pari ed una sconfitta

Pareggio in trasferta per il team Benetti a Perugia ed una sconfitta per il Sec Scaligero che registra la prima vittoria della Zanolini sulla pari classifica Cervino Ruiz. Luca Morbioli superstar che fa il suo punto nel singolo e nel doppio con Pozzani porta in cascina il primo punto del campionato