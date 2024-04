Sec Events main sponsor del tennis Scaligero di Viale Colombo subito operativo con B1F

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Presentato allo Scaligero di Viale Colombo il main sponsor Sec Events che coincide proprio con l’inizio della B1 femminile che farà il suo debutto in campionato Domenica 28 Aprile in casa contro il Cagliari. Collaborano con il sodalizio presieduto da Andrea Bonomini Autoteam, Leaderform, Nexidia, B_Group, Siglacom, Al Risparmio, Das, Sicurplanet, Sicurlogic, Fontana Group, Verona Volley ed Hellas Verona. La squadra composta da: n°1 Camilla Zanolini 2.4, n°2 Martina Muzzolon 2.5, n°3 Sveva Zerpelloni 2.5 U18 vivaio, n°4 Giorgia Bonanni 2.7 U18 vivaio, n°5 Camilla Iannece 3.1 U14, n°6 Agnese Milazzo 4.4 vivaio, capitano Juri Margotto. La squadra è inserita nel girone 2 con il seguente calendario: 5/5 in trasferta a Bari; 19/5 a Trento contro l’Ata Battisti; 26/5 Riposo; 2/6 in casa vs Castiglionese (Ar); 9/6 in casa vs Baratoff (Pu); 16/6 in trasferta contro le torinesi del Beinasco. La stagione è iniziata ospitando le finals della Coppa Comitato afferma Bonomini, la serie C femminile dopo tre gare, il 5/5 ed il 12/5 giocherà i play out. Poi ci sarà la serie D ed i campionati a squadre culmineranno con la A2 maschile in programma nell’autunno 2024. Confermato il gruppo austriaco Ofner, Erler, Rodionov e Statzberger. La testa di punta del vivaio dello Scaligero è Samuele Seghetti che sta cercando dei positivi a Marsiglia per poter entrare nelle qualificazioni juniores degli slam Roland Garros e Wimbledon. Per tutta questa attività che risulta piuttosto dispendiosa, non bastano le quote associative dei 300 soci che comunque sospingono e sostengono le iniziative, ma servono sponsor che credono nei nostri programmi, afferma Bonomini. Grazie a tutti perché ci portate ad essere uno dei circoli più importanti del Veneto.