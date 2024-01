Fondazione Bentegodi, la giovane Giorgia ai Campionati del Mediterraneo di scherma under 15 e 17

I colori delle Fondazione Bentegodi saranno protagonisti ai Campionati del Mediterraneo di scherma under 15 e 17, in programma i prossimi 3 e 4 febbraio a La Nucia, in Spagna. A vestirli Giorgia Bedeschi, che ancora una volta porta la scherma bentegodina nell’eccellenza nazionale.

La convocazione di Giorgia è il risultato di una stagione ai massimi livelli, che l’ha portata ad essere seconda nel ranking nazionale, in virtù del secondo posto dell'anno scorso ai Campionati Italiani e di quello nella prima prova nazionale under 14 che si è tenuta 20 giorni fa ad Ancona.

Oltre a Giorgia Bedeschi, solo altre due giovani schermitrici italiane sono state convocate, una della categoria allieve e l’altra cadetta, quindi più grande.

Per Bedeschi si tratta di una importante occasione di esperienza agonistica internazionale, oltre che di una grande soddisfazione che coinvolge e premia tutta la squadra della Bentegodi e lo staff tecnico.