Allo Scaligero di viale Colombo concluso il rodeo giovanile con 136 giovani racchette

Allo Scaligero di Viale Colombo concluso il rodeo giovanile con 136 racchette dai 12 ai 16 anni. Competizione supervisionata da Antonio Donato Boccardi che ha emesso i seguenti verdetti. Nell’under 10 maschile c’è il modenese Filippo Bregoli con il vicentino del Palladio Matteo Xotta. Nell’under 12 il mantovano della Canottieri Mincio Riccardo Giovannini ha messo tutti in fila i 28 concorrenti. Dietro di lui c’è il trentino Stefano Scarano dell’Ata Battisti, terzi posti per la sorpresa di casa Cristiano Margotto e per Pietro Barbali dell’Eurosporting Treviso. Nell’under 14 il draw più gremito è stato vinto da Raffaele Faccioli del Villafranca che al terzo set di una finale tirata ha messo l’argento a Filippo Fazioni. Finale tutta veronese dove il ceretano era partito bene, subendo il rientro di Faccioli che ha spinto fino alla fine del long tie-break. Bronzi per Luca Johannes Marchi e per il favorito del seeding Giovanni Sergio Ottinetti del club di casa. Nell’under 16 Matteo Modenese del San Giovanni Lupatoto al terzo set con il pari classifica mantovano, ma under 14 Alberto Mattei. Terze piazze per Riccardo Vecchi del Carpi e Giulio Ramponi del Villafranca. Nel femminile per le più piccole Miriam Mustata del Castel d’Azzano con Alice Trevisan del Mogliano. Per l’under 12 la modenese Gaia Serra Zanetti con tre partite ha sbaragliato la concorrenza, l’ultima a resisterle è stata la giocatrice di casa Emilie Marchi. Nell’under 14 il successo arride a Camilla Cecchia del Triestino che nel combattuto terzo set ha lasciato al secondo posto Gioia Bonomi del San Giovanni Lupatoto. Bronzi per Anna Ramponi del Villafranca e Isabella Beato padovana del Maserà. Nell’under 16 Camilla Dal Cero del San Giovanni Lupatoto con Sofia Veggiari del Park di Villorba. Prossimi Tornei. Dal 19 al 21 Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile al Dossobuono. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/1. Il 20 e 21 a San Giovanni Lupatoto Rodeo Open maschile e femminile fino ai giocatori con classifica 2.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/1. Tpra a Legnago il 21/1 presso il Tc Corradina expert level femminile, info ed iscrizioni Aurora 348-9115593 Dal 26/1 al 28/1 presso lo Scaligero rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/1. Dal 26/1 al 11 Febbraio primo torneo regular al Garda per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/1. Tpra il 4/2 a San Giovanni Lupatoto expert level maschile e femminile. Iscrizioni Lucia 328-1890084.