Concluso allo Scaligero il torneo di Doppio Misto con una dozzina di partecipanti

Allo Scaligero concluso il torneo di doppio misto con una dozzina di players. Nel draw si sono imposti Carlotta De Amicis del San Giovanni Lupatoto e Carlo Alberto Soave della Canottieri Padova sul duo di casa Carlotta Bonomini e Federico Caruso. Erano esattamente le coppie favorite di questo seeding e sono giunte esattamente come da pronostico. Il movimento veronese dei giovani gode di un ottimo stato di salute. Nel Trevigiano la tappa del Master Junior Road to Torino ha emesso parecchi verdetti tra i 150 partecipanti, premiando l’ottimo stato di forma dei veronesi. Pietro Trettene e Raffaele Faccioli del Villafranca, agguantano due finali. Il primo era chiamato ad una mission impossible con Basilone fresco del tricolore, Faccioli ha fatto i conti con l’ottimo stato di forma del padovano Edoardo Voltarel. In questo draw degli under 13 molto combattuto c’era anche Luca Johannes Marchi dello Scaligero. Nel femminile gli ha fatto eco la sua compagna di club Camilla Iannece che impressiona per ranking e solidità. A 12 anni è gia 2.8. Nei doppi nella sezione under 11 maschile Trettene e Borio (Bardolino) conquistano l’oro e nell’under 13 l’argento è di Marchi-Faccioli.

TORNEI IN CORSO - Allo Sporting Club Verona di Via Corsini fino al 08 Ottobre torneo di 4^ categoria maschile. Sono 109 i giocatori agli ordini di Antonio Lopresti. Rodeo D’Autunno al Tc Raldon competizione della durata di 3 giorni per le date 6/8 Ottobre per players di 4^ categoria maschile. Sono 31 i giocatori in lizza.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Zevio 7 e 8 Ottobre Prequali Ibi 2024 Tpra dagli Nc fino ai 4.4 singolare maschile e femminile. Per info ed iscrizioni Beppe Parisi 335-7428989. Dal 08 al 18 Ottobre a San Giovanni Lupatoto torneo di doppio maschile e misto open iscrizioni aperte fino alle ore 12 del 06 Ottobre. Al Garda dal 13 al 29 Ottobre Open maschile e femminile fino ai 2.6. Competizione di singolare coordinata da Roberto Cossa che accetta le iscrizioni entro le ore 12 del 11 Ottobre. All’Olimpica Dossobuono dal 27 al 29 Ottobre Rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 25/10.