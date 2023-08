Allo Scaligero concluso il 3° categoria: vincono Federico Caruso e Virginia Federici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Allo Scaligero si è concluso il torneo di 3^ categoria maschile e femminile, coordinati da Renzo Melegatti e con la supervisione di Antonio Donato Boccardi, con 132 giocatori. Nel maschile il favorito Federico Caruso è andato fino in fondo, andando a vincere il draw sul numero due Francesco Piersanto Marangon: la finale vinta per 7/5 6/0 dal giocatore di casa, come recita il risultato, è stata giocata soltanto nel primo set. Il giocatore dei comunali di Vicenza ha dato tutto nella prima frazione, trovandosi a secco nella seconda parte di gara. Terzi posti per l’under 14 del Villafranca Rocco Vantini e per il bresciano Alessandro Marco Loda. Awards per il 4.2 Davide Canova del Dossobuono, per il 4.1 Andrea Ramanzini dello Zevio e per Roberto della Valle dell’At Verona con 3 vittorie. Nel draw femminile sorprende tutte Virginia Federici under 14 del Tc Vicenza che con 3 vittorie si aggiudica il tabellone rosa. L’ultima a resisterle è stata la mantovana della Canottieri Mincio Sofia Gozzi. Terze piazze per la giocatrice di casa Carlotta Bonomini e per Federica Civettini del Rovereto.

TORNEI IN CORSO - All’Olimpica di Dossobuono l’ Open maschile e femminile memorial Brunelli e Bacciga è giunto all’atto finale. Erano 157 i players diretti da Morgan Carli Lunedì 21 alle 17.30 la finale femminile che vede le 2.5 la trevigiana Nicole Iosio e la pari classifica, giocatrice di casa Gloria Stuani. Alle 18 quella maschile tra il 2.1 Marco Speronello trevigiano con tessera del Bassano in cerca del suo 109° successo ed il pavese Riccardo Mascarini che ha eliminato la tds numero 2 del Voghera Giulio Colacioppo. Fino al 27 agosto a Sommacampagna c’è l’Antica Fiera torneo Open maschile Trofeo Chef’s House caffè e Open femminile Trofeo Promotion Factory. Roberto Bergamo e Mauro Ceriello sono alle prese con 166 players. Fino al 26 Agosto Costermano sul Garda torneo di 4^ categoria maschile e femminile con 76 giocatori e cabina di regia tutta rosa con Gaspari e Della Toffola.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Valeggio sul Mincio 1° Torneo Open dal 24/8 al 3/9 maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/8. All’At Pineta dal 25 al 27 Agosto si terranno le qualificazioni ai Campionati Italiani under 11 femminili. Al Tennis Raldon dal 25/8 al 5/9 torneo di 3^ Categoria maschile e femminile, iscrizioni entro le ore 12 del 23/8. A Cerea dal 25/8 al 04/9 torneo di 4^ categoria singolare maschile e femminile e doppi maschile e misto. Simonetta Boscaro accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 23 Agosto. All’At Verona torneo giovanile Sanity System dal 26/8 al 03/9 per le categorie dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Dirige Giulia Meruzzi che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 24/8. Allo Scaligero dal 29/8 al 05/9 Torneo maschile per giocatori di 4^ fino ai 4.3. Supervisione di Antonio Donato Boccardi che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 27/8. Al Garda dal 1 al 16/9 torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/8. A Villafranca dal 1 al 10 Settembre circuito Young Boys dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/8. Allo Sporting Club Verona di Via Corsini dal 2 al 10 Settembre Trofeo Pigo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8.