Allo Scaligero nel weekend premiati Sanguinetto e Cerea vincitori della Coppa Veneto

Consegnata la targa premio per la conquista della Coppa Comitato al team del Sanguinetto. In occasione del completamento della “Coppa Veneto” campionato invernale a squadre che ha premiato anche il Cerea femminile, c’era in lizza nella finale del ragguppamento C maschile anche il Bergantino. I veronesi erano opposti al Lendinara dove sono arrivati in seconda posizione, facendo comunque una buona prova perdendo di misura per 2-1. Sempre per l’attività a squadre Domenica 5 Marzo inizia il campionato di serie C. Massima espressione veneta, che da l’opportunità alle compagini societarie di salire nella serie nazionale B2 o di retrocedere in quello veneto di D1. Vero e proprio spartiacque, che da il la alla stagione 2023 dei campionati per eccellenza. Regular season spalmata per le date: 5, 12, 18, 26 Marzo e 2 Aprile. Passano alla fase successiva con draw a scontro diretto le prime due di ogni girone. A seconda del numero di squadre, salve le terze classificate tranne quelle dove i gironi sono da 4. Nel maschile gli incontri sono da old coppa Davis. Quattro singoli e due doppi. Nel femminile tre singoli ed un doppio. Le squadre veronesi impegnate, sono le più numerose ben 13 rispetto alle altre province, 8 Padova 6 Vicenza e Treviso, 3 Venezia, Belluno e Rovigo. Vediamo di seguito in quali gironi sono inserite. C Maschile Gir 2: Sporting Villabella (Vr), Tc Sanguinetto (Vr), Tc Padova, Sporting Life Center Vacil di Breda (Tv) e Tc Pederobba (Tv); è un girone di ferro. Sanguinetto votato alla “salvezza” dove annovera sì 4 giocatori di 2^ categoria, ma la panchina sembra un po’ corta. Stesso dicasi dei Trevigiani sponda Sporting Life 4 giocatori buoni; Pederobba probabile capro espiatorio, ma con giovani rampanti in via d’esperienza. La sorpresa potrebbe essere il Villabella di San Bonifacio che con il roster che si ritrova potrebbe fare qualsiasi risultato. Girone 4 anche qui due le veronesi: San Giovanni Lupatoto e Cerea, assieme a Eurosporting Treviso, Airone Legnaro (Pd) e Volpago (Tv). Quest’ultima sebbene squadra d’esperienza e nessun giocatore di seconda categoria, assieme al Cerea, è destinata a fare il fanalino di coda. Sarà quindi un discorso a tre, dove soltanto due i posti al sole. Lupatoto può contare “solo” su tre giocatori di 2^ categoria. I patavini dell’Airone ne hanno 5 dove il capofila è Stefano Galvani ex n°120 Atp. I trevigiani sono 6 di seconda, ma sono tutti giovani ed il campionato di serie C è logorante anche se i ragazzi sono cresciuti tecnicamente tutti assieme. Nel femminile Girone 1 ben 3 le compagini veronesi: Peschiera, San Giovanni Lupatoto e Villafranca, completano Ct Vicenza e Plebiscito. Girone 2 Bardolino e Cerea assieme a Park Villorba (Tv) Bassano e Padova. Girone 3 con 3 veronesi: Dossobuono, At Verona e Real Tennis di castel D’Azzano, unica “straniera” Tc Padova. Girone 4 con Scaligero in solitaria per le veronesi, completano il girone Green Garden Mestre, Comunali Vicenza e Canottieri Padova. Prossimi tornei individuali: A Cerea dal oggi fino al 14 Marzo torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Direzione di Andrea Tieni All’Olimpica Dossobuono di Villafranca dal 6 al 26 Marzo, tappa di 4^ categoria delle Pre-qualificazioni degli internazionali d’Italia. Oltre a promuovere la possibilità di entrare nel draw regionale, è in palio anche il virtuale titolo di campione provinciale. Gare di singolo e doppio maschile e femminile. Arianna Tonoli accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 4 Marzo. Al Garda dal 10 al 25 Marzo torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 8 Marzo. Allo Scaligero dal 10 al 12 Long Rodeo di tre giorni per giocatori di 3^categoria solo maschile. Andrea Bonomini accetta le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 08 Marzo.